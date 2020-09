Journées du patrimoine : le département de la Manche n'ouvrira pas certains sites

A l'approche des journées du patrimoine ce week-end, le département de la Manche annonce ce mercredi 16 septembre que certains sites n'ouvriront pas pour l'occasion. Cela concerne :

La maison Jacques-Prévert à Omonville-la-petite

à Omonville-la-petite La ferme-musée du Cotentin à Sainte-Mère-Eglise

à Sainte-Mère-Eglise L'abbaye de Hambye

de Hambye Le musée de la céramique à Ger

à Ger L'éco-musée de la baie du Mont à Vains

à Vains La batterie d'Azeville

A l'exception de l'île Tatihou, les sites dépendant du département n'ont pas de billetterie. Ne sachant pas combien de personnes seront présentes, c'est une mesure de précaution sanitaire explique le conseil départemental.

La Manche ne va pas non plus manquer d'activités ce week-end. Vous pourrez découvrir les bons plans sur France Bleu Cotentin ce samedi et dimanche à 11h10 avec les conseils des offices de tourisme de Lessay et de Granville.