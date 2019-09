Journées du patrimoine : le public se presse pour visiter le chantier de l'Espace Mayenne à Laval

300 personnes ont prévu de visiter le chantier de l'Espace Mayenne, à Laval, dans le cadre des Journées du patrimoine ces 21 et 22 septembre. C'est la première fois qu'il accueille du public. Des Lavallois et pas que, ont pu découvrir les avancées du chantier.

Laval, France

Les Journées du patrimoine ont commencé ce samedi 21 et se poursuivent ce dimanche 22 septembre. Vous en profitez sûrement pour visiter des monuments mais certains préfèrent découvrir des bâtiments non terminés.

L'Espace Mayenne dans le quartier Ferrié, à Laval est ouvert tout ce week-end au public. Les réservations sont complètes : 300 personnes attendues sur le chantier de cette future salle de spectacle et de sport qui s'étend sur huit hectares. L'ouverture est prévue à l'été 2020. Les visiteurs ont donc pu accéder au chantier pour la première fois et voir où il en est.

La charpente de la salle secondaire terminée

Stéphane Gallienne, directeur des bâtiments commence la visite par la salle secondaire. "La charpente vient d'être posée. On a une poutre majeure qui fait 24 tonnes et elle vient porter les éléments plus secondaires", explique-t'il. Les prochaines étapes : la couverture et l'étanchéité.

Pour la salle secondaire, la couverture et l'étanchéité sont les prochaines étapes. © Radio France - Aurore Richard

Ce futur Espace Mayenne interroge beaucoup les visiteurs : la capacité des salles, les matériaux utilisés, etc. "Est-ce-qu'il y a un équivalent de l'Espace Mayenne dans une autre ville en France ?" questionne également Gérard.

Réponse : il existe un espace Brest par exemple, avec une salle principale et une salle secondaire mais la particularité du bâtiment mayennais, c'est d'avoir un mur d'escalade dans la salle secondaire. Avec seize mètres de hauteur, il est de niveau international.

Le mur d'escalade dans la salle secondaire fait la particularité de cet Espace Mayenne. © Radio France - Aurore Richard

La visite se poursuit dans la salle principale. Avec plus de 10 000 m², elle est destinée à accueillir boxe, sports collectifs et concerts. Les courbes sur les murs sont faites. Les travaux pour construire le gradin sont sur le point de commencer.

La salle principale a des dimensions renversantes : elle fait plus de 10 000 m² et peut accueillir jusqu'à 4 500 personnes. © Radio France - Aurore Richard

Beaucoup d'impatience chez l'un des visiteurs, Mickaël, un Lavallois. Son verdict au moment de la découverte ? "Ah oui, cela a l'air très intéressant ! Mais il faudra voir à la fin". De son côté, Annick, qui repart dans la Sarthe, est convaincue. "On a le MMArena au Mans et à part cela, il n'y a pas grand chose. Que ce soit Laval, Le Mans, Angers, on est à peu près au même nombre de kilomètres donc cela vaut le coup de regarder tout autour".

L'Espace Mayenne a des arguments, la salle principale est prévue pour près de 4 500 spectateurs. Le budget total de ce chantier est de 40 millions d'euros et le Conseil départemental le finance à hauteur de 21 millions d'euros.