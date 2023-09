Journées du Patrimoine : les sites insolites à découvrir ce weekend dans l'Indre et le Cher

Les Journées du Patrimoine sont le rendez-vous immanquable des amoureux du patrimoine. Vieilles pierres, églises, châteaux, patrimoine industriels, ateliers d'arts... de nombreux sites accueillent le public, le plus souvent gratuitement. Tour d'horizon non exhaustif en Berry de quelques lieux ouverts exceptionnellement et gratuitement pour l'occasion.

Indre : de Sitram au Château de Fins

, Levroux. Samedi de 10h à 18h. Exposition Arts et Sports en Val de Lamps. Château de Fins, Dun-le-Poëlier, Visite des bâtis du 15ème siècle. Samedi 13h30 - 17h30

Cher : de la maison des Sancerre à la centrale de Belleville