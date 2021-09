Journées du patrimoine : quels sites à visiter en Berry ?

La 38e édition des Journées européennes du patrimoine se déroule ce week-end du 18 et du 19 septembre. Voici une liste non-exhaustive de sites à visiter en Berry.

En cette 38e édition des Journées du patrimoine, il est possible par exemple de visiter le château Raoul à Châteauroux

C'est l'occasion de découvrir des monuments et autres sites du Berry qui habituellement n'ouvrent pas au grand public. Ou bien des activités et métiers emblématiques de notre région. Les Journées du patrimoine se déroulent tout ce week-end. Voici quelques idées de sorties dans la région.

Musées des Écoles militaires de Bourges

Le musée du Matériel et de la maintenance et le nouveau musée du Train des équipages militaires des écoles militaires de Bourges ouvrent leurs portes ce samedi et ce dimanche. De 9 heures à 12 heures, puis de 14 heures à 18 heures les après-midi. Pass sanitaire obligatoire.

La salle consacrée à la deuxième guerre mondiale du musée du train et des équipages militaires, de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Concert "Lisztomanias" à Levroux

Un concert des "Lisztomanias" est organisé à 17 heures ce dimanche 19 septembre, à Levroux (Collégiale Saint-Syvlain, place de l'hôtel de ville. L'entrée est gratuite, avec pass sanitaire. Récital de piano de Jean-Baptiste Doulcet.

Visite des coulisses d'un théâtre et d'un cinéma à Châteauroux

Il est possible également de visiter les coulisses du théâtre et du cinéma Équinoxe à Châteauroux. Pour la partie théâtre (avenue Charles de Gaulle), les visites ont lieu à 11 heures et 15 heures. Pour la partie cinéma, c'est à 10 heures (rue Albert 1er). Il faut réserver de manière obligatoire auprès de la billetterie d'Équinoxe au 02 54 08 34 34, ou bien par mail billeterie@equinoxe-chateauroux.fr .

Visite secrète des réserves du musée Georges Sand

Les réserves du musée Georges Sand et de la Vallée noir sont exceptionnellement ouvertes au public ce samedi et ce dimanche, de 14h à 18 heures. Un départ est prévu toutes les 30 minutes depuis le 5 avenue Guillaume de Marcillat à La Châtre. La visite est gratuite, mais il faut réserver à l'avance car la jauge est limitée à 5 personnes.

Visite du château Raoul et des appartements du préfet de l'Indre

À Châteauroux, visite du château Raoul et des appartements du préfet qui se trouvent juste à côté. Réservation obligatoire soit à l'accueil de l'office de tourisme ou sur son site internet. Sept créneaux de visite sont proposés pour chaque journée. Visite gratuite. Pass sanitaire obligatoire.

Un spectacle au musée à Issoudun

Un spectacle autour des remèdes anciens est proposé au musée de l'Hospice Saint-Roch d'Issoudun est proposé ce samedi et ce dimanche. Trois représentations par jour à 10h30, 15h, et 16h30. Spectacle gratuit, à partir de 8 ans. Inscriptions au 02 54 21 01 76.

Le spectacle est proposé au sein du musée de l'hospice Saint Roch © Radio France - Jérôme Collin

Dans la peau d'un conducteur de train à Vierzon

La SNCF propose une série de visites en ce week-end, pour célébrer en parallèle les 40 ans du TGV. À Vierzon, il est ainsi possible de visiter une cabine de conduite et de découvrir à cette occasion le métier de conducteur de train. Il faut s'inscrire sur le site de la SNCF.