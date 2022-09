Journées du patrimoine: une famille vendéenne ouvre sa demeure du XVIe siècle

Tout ce week-end à l'occasion des traditionnelles journées du patrimoine, des lieux connus ou méconnus ouvrent gratuitement leurs portes. Pour la première fois une famille de vendéens ouvre le parc de sa demeure construite à la fin du XVIe siècle, une "maison forte" rénovée à Landeronde, entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne.

Ses pierres ont été taillées et assemblées à l'époque d'Henri IV, entre 1595 et 1600. A la mort du seigneur les terres appartiendront à des familles des environs, souvent de modestes agriculteurs. C'est à la fin du XIXe siècle que les ancêtres de l'actuel propriétaire Gonzague de Chatillon rachètent le logis. Au début des années 60 celui-ci en devient propriétaire et entame une longue rénovation: "Ca demande beaucoup de patience, c'était une passion j'ai mis près de 30 ans pour en faire une maison de famille pour l'été, tout est resté dans son jus comme à l'origine, toutes les cheminées, toutes les poutres". Hormis quelques ouvertures -à travers des murs d'un mètre d'épaisseur- pour apporter de la lumière Gonzague de Chatillon n'a conservé que la bâtisse originelle.

Gonzague de Chatillon et son fils Grégoire © Radio France - Yves-René Tapon

Son fils Grégoire a pris en charge l'aménagement du parc de 2 hectares autour. De vieux chênes têtards côtoient des espèces plus exotiques: "On peut partir en Océanie avec un bosquet d'eucalyptus, pour un voyage aux Etats-Unis avec des cyprès, des érables et des séquoias, et l'Asie avec des palmiers, des bambous (...) Grâce à cette maison je me suis découvert une passion pour les plantes". "La plantation d'arbres étant la seule activité qui donne envie de vieillir, car on a envie de voir ce que ça devient dans 10 ou 15 ans, on est à peu près sûr qu'il gardera la maison" dans l'avenir conclue souriant Gonzague de Chatillon.

Le propriétaire Gonzague de Chatillon n'a voulu conserver que la bâtisse de l'époque © Radio France - Yves-René Tapon

Une photographie de la bâtisse en 1965

Cette maison forte est ouverte ce dimanche de 11h à 18h au lieu-dit La Gourderie à Landeronde entre La Roche-sur-Yon et Les Sables d'Olonne.