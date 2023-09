Journées du patrimoine : une visite du tribunal de Carpentras fraîchement rénové

Les Journées européennes du patrimoine ont lieu ce week-end et des dizaines de visites sont prévues en Vaucluse : celles de l'arc de Triomphe d'Orange, de l'hippodrome Roberty du Pontet, du château du Marquis de Sade à Lacoste ou de l'orgue de la cathédrale d'Apt. Mais c'est aussi l'occasion de visiter des lieux habituellement fermés au public, comme le tribunal judiciaire de Carpentras, installé ce qui a longtemps été le palais épiscopal de Carpentras.

ⓘ Publicité

loading

Et cette année, pour la première fois, les visiteurs pourront découvrir le tribunal fraîchement rénové. Surtout que ces cinq ans de chantier ont permis de découvrir des trésors cachés. "Toute une aile en façade a été redécouverte, explique Stéphanie Collet, la directrice des affaires culturelles de la CoVe, la communauté d'agglomération. On s'est régalé avec les archéologues de trouver des décors cachés dans des faux plafonds. Quand tout a été décaissé, on a découvert des merveilles qui ont été très bien restaurées".

Changer l'image du tribunal

Cette ouverture pour les journées du patrimoine permet aussi de s'ouvrir à un autre public et de changer l'image de la justice. "Nous sommes avant tout un service public, donc nous accueillons tout le monde mais quand on parle de tribunal, ce sont d'abord les gens qui sont jugés ou qui sont victimes, explique Anne Deligny, la présidente du tribunal. On a une image qui n'est pas toujours très glorieuse et qu'on aimerait changer. Avec la procureure, nous voulons montrer qu'on est aussi autre chose que des personnes qui sanctionnons".

Les visites sont prévues ce samedi à 14h, 15h30 et 17h. C'est gratuit mais il faut absolument réserver au 04 90 67 69 21.