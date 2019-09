Journées Européennes du Patrimoine : la cité judiciaire de Dijon ouvre pour la première fois au public

Dijon - France

Au total 360 personnes sont venues visiter ce bâtiment, d'apparence un peu austère, qui accueille toutes les administrations de la justice, à savoir : un tribunal de grande instance, un tribunal de commerce, un tribunal d'instance et le conseil des prud'hommes. Une ouverture, en partenariat avec la cinémathèque de Bourgogne, voisine. C'est pourquoi la "salle des pas perdus" était décorée d'affiches de cinéma en lien avec la justice et de documents relatifs aux travaux de construction du bâtiment ou de costumes d’audience…

Une cité pensée pour les usagers

Bruno Laplane, président du tribunal de grande instance de Dijon depuis septembre 2016 a fait visiter la cité aux visiteurs. "C'est assez étonnant comme bâtiment, la première fois qu'on le voit il paraît plutôt rebutant, plutôt austère et l'on se dit qu'il n'est pas digne d'intérêt". Pourtant la cité judiciaire possède de réels atouts. "En creusant on voit qu'en réalité il est pensé d'une manière rationnelle et est très tourné vers l'usager en terme d'espace, en terme de lumière, en terme de rationalisation des salles d'audience. C'est un peu moins vrai pour les bureaux de ceux qui y travaillent!"

Bruno Laplane Copier

Dominique et Henriette Nicolardot ont visité de Quétigny ont visité le Stade Gaston-Gérard et la cité judiciaire © Radio France - Thomas Nougaillon

Dominique Nicolardot n'avait aucun litige à régler

En tout cas l'ambiance est très détendue ce samedi à la cité judiciaire. Il faut dire que ceux qui sont là n'ont aucun litige à régler. Ils sont venus pour cette visite exceptionnelle. C'est le cas de Dominique Nicolardot de Quétigny, il est accompagné d'Henriette son épouse. "C'est bien la première fois que j'y met les pieds. J'ai eu l'occasion d'en visiter d'autres dans d'autres villes en province mais je n'avais jamais vu cette cité judiciaire de Dijon. C'était le jour ou jamais de faire la visite."

Notre reporter s'est entretenu avec Dominique et Henriette Nicolardot Copier

Une visite guidée par le président du tribunal en personne!

Dominique n'a jamais travaillé dans le monde de la justice mais il a de bonnes raisons de s'y intéresser. "Ma fille est magistrate c'est pour cela que nous étions en grande discussion avec le procureur de la république. Cela nous a motivé pour faire cette visite aujourd'hui". Comme les autres visiteurs, Dominique et Henriette ont bénéficié d'une visite guidée par le président du tribunal en personne.

En fin d'après-midi un concert était organisé dans un recoin de la salle des pas perdus © Radio France - Thomas Nougaillon

"C'est un vrai labyrinthe"

Ils ont pu voir les salles d'audience, ils sont montés dans les étages et ont bien sûr pu apprécier la magnifique salle des pas perdus, une salle où paradoxalement l'acoustique est très bonne et où de nombreux espaces sont aménagés pour assurer -par exemple- une plus grande intimité aux avocats et à leurs clients. "Au niveau pratique ce n'a pas l'air d'être simple de se retrouver pour les personnes qui viennent ici!" tacle Henriette. "C'est un peu un labyrinthe mais la visite était très intéressante".

Quelques tenues étaient exposées aux yeux du grand public © Radio France - Thomas Nougaillon

Audrey et ses fils observent une maquette des lieux © Radio France - Thomas Nougaillon

Des visiteurs mais pas de gilets jaunes

De leur côté les gilets jaunes qui manifestaient ce samedi à Dijon aux côtés des gilets verts (ils étaient 400 au plus fort de l'après-midi selon la police) ne se sont pas invités à la visite comme on pouvait l'imaginer. Éric Mathais, le procureur de la République. "Il ne faut pas mélanger les choses, on a fait le pari que les gens seraient raisonnables, et pour l'instant c'est le cas" commentait le procureur en milieu d'après-midi. "C'est une satisfaction. Moi cela ne me gène pas de discuter avec les gilets jaunes mais si cela avait été dans l'idée que la manifestation ait pu être perturbée, cela aurait été désagréable évidemment".

Éric Mathais Copier

Éric Mathais, procureur de la république © Radio France - Thomas Nougaillon

Les architectes ont aussi planché sur le Stade de France!

Pour la petite histoire on doit la cité judiciaire de Dijon notamment à Michel Regembal et Claude Costantini. Deux architectes qui ont fait partie du petit groupe d'architectes qui ont réalisé le Stade de France à Saint-Denis quelques années plus tard. Si c'est la première fois que la cité judiciaire de Dijon ouvrait dans le cadre des journées du patrimoine, ce n'est pas la première fois qu'elle accueillait le grand public, le "Vélotour" y a notamment fait plusieurs passages!

La cité judiciaire sera fermée ce dimanche

Attention la cité judiciaire ne sera pas ouverte ce dimanche, mais, il n'est pas exclu qu'on puisse de nouveau la visiter l'an prochain. Cela dit d'autres sites sont à découvrir dans notre département ce dimanche puisque les journées du patrimoine se poursuivent!