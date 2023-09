Journées Européennes du Patrimoine : notre sélection des rendez-vous incontournables ou décalés en Bourgogne

Des monuments historique et des Arts

Un peu comme l'Elysée à Paris, à Dijon l'Hôtel Bouhier de Lantenay vous ouvre ses portes ces samedi et dimanche après-midi de 14 h à 18 h, c'est le bel édifice qui accueille la Préfecture de Côte-d'Or.

Au lendemain de la visite du chef de l'Etat au Château de Bussy Rabutin, vous pouvez vous rendre à votre tour dans cette belle bâtisse érigée entre les XII e et XIV e siècles à Bussy-le-Grand. Un concert de musique baroque vous y est proposé à 20 h. Musique aussi ce samedi soir à l'auditorium de Dijon avec Renaud Capuçon et l'Orchestre de chambre de Bâle. Vous pourrez auparavant découvrir le Grand Théâtre avec des visites guidées proposées par l'opéra de Dijon.

Des lieux inaccessibles en temps normal vous ouvrent leur portes

Ce weekend est aussi l'occasion de pénétrer dans des bâtiments ou des coulisses inaccessibles en temps normal comme la maison d'arrêt de Dijon ou la salle de concerts la Vapeur ou vous découvrirez par exemple les loges des artistes. Pour ces deux visites, c'est complet, mais vous pouvez aussi visiter les ateliers Divia à Chenôve. Non seulement vous saurez tout sur la réparation et l'entretien des trams, mais vous pourrez aussi gagner des abonnements annuels bus et tram. Ce sont des visites libres.

Des rendez-vous insolites ou décalés

Parmi les propositions plutôt inattendues, vous avez la visite des ronds-points de Fontaine-lès-Dijon ce samedi après-midi avec "Les Amis du Vieux-Fontaine". Le départ a lieu à 14 h 30 près de l'arrêt de bus “Le Suzon”. Une ancienne prison vous ouvre aussi ses portes, et elle vaut le détour. C'est la prison "Panoptique" d'Autun en Saône-et-Loire. Ce bâtiment du XIX e siècle surprend par son architecture circulaire et ses 50 cellules réparties sur 3 niveaux.

Dans un autre registre, on peut partir à la découverte du campus de l'université de Dijon sous forme d'un parcours « Art & Science » qui met en lien le patrimoine artistique avec les collections scientifiques et techniques de l'Université. Un parcours qui vous mènera d’énigme en énigme, vers votre diplôme du meilleur chercheur. Rendez vous dimanche de 10 h à midi.

Les passionnés du train ne sont pas oubliés avec la visite de l'établissement industriel de Saulon-la-Rue près de Dijon. Il produit les plus longs rails du monde (432 mètres de long). Il y a aussi la visite de la recyclerie SNCF de Beaune ou encore, au Creusot, des portes ouvertes à la halle à marchandise où est stationnée la locomotive à vapeur 241 P 17 classée. C'est gratuit. Et à partir de 8 euros 50, vous pourrez aussi monter à bord du train du patrimoine au départ de la gare du Parc des Combes à 14h et 16h05, pour une promenade de 10 km en train touristique.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des 1.250 rendez-vous proposés en Bourgogne-Franche-Comté en cliquant ICI .