Journées mondiales sans portable : "une journée, pas plus", confient des Amiénois

Est-il encore possible de passer une journée sans téléphone portable ? La question se pose de nouveau ce week-end avec les journées mondiales sans portable, du 6 au 8 février. Avec la crise sanitaire, les visios et le télétravail ont fait augmenter la dépendance admettent des Amiénois.

Les Amiénois semblent de plus en plus accros à leur téléphone portable

Dans une des rues commerçantes d'Amiens, impossible de regarder quelque part sans voir un téléphone. En attendant devant une boulangerie, Romain a les yeux rivés sur un des jeux de son smartphone. "Là, je suis en train de faire la queue donc je l'utilise, ça me fait passer le temps plutôt que d'attendre et de ne penser à rien."

Le trentenaire l'admet facilement, il lui serait très difficile de se passer de son portable. "On peut dire qu'aujourd'hui, je suis dépendant du téléphone mais en ce moment, c'est plus un outil professionnel pour trouver un emploi, ça me permet de saisir plus rapidement les opportunités plutôt que de passer sur mon PC à la maison."

Michel, 60 ans, le confie aussi : vivre sans portable, peut-être une journée mais pas plus.

Au quotidien, je l'utilise beaucoup quand même, pour mon travail notamment, pour les contacts. Au-delà d'une journée, ce serait compliqué dans le contexte actuel.

La crise sanitaire a en effet rendu encore plus indispensable nos smartphones et cela pour toutes les générations. Bien sûr pour les plus jeunes comme Justine, 20 ans.

On peut s’appeler, se voir en visio, le travail à distance, les cours à distance, s'appeler entre camarades, entre collègues, c'est très important.

Sa copine Ashley serait quand même bien tenté de laisser son téléphone un peu de côté. "Je suis plus contacts humains, j'habite à la campagne alors c'est plus pratique. Je pourrais m'en passer une journée." Une journée, pas plus là encore. Nos portables sont définitivement bien ancrés dans nos poches et nos mains.