Smartphones : "Les gens sont attachés à l'outil et à la marque sociale du portable" dit un addictologue limougeaud

En ce moment ont lieu les "journées mondiales sans téléphone portable", destinées à lutter contre l'utilisation abusive de notre petit objet favori. Une pratique qui peut être une vraie pathologie, selon Pascal Néquier, infirmier en addictologie au centre hospitalier Esquirol de Limoges. Il était ce matin l'invité de Jérôme Edant sur France Bleu Limousin.

Y a-t-il un vrai phénomène d'addiction au portable ?

D'un point de vue scientifique, il n'existe pas d'addiction au portable. Mais d'un point vue clinique, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui se disent "accroc au portable", donc on ne peut que le constater. (...) C'est lié à l'outil en lui-même. Quand on parle d'un smartphone, on pense à la connexion internet. Donc c'est à la fois l'outil et la "marque sociale" car des gens sont attachés à leur appareil et à leur marque d'appareil. Donc il y a des similitudes avec des attitudes d'addiction.

Notamment l'addiction aux écrans, le portable est dans la même catégorie ?

Oui, il est dans cette catégorie. Pour aider à définir une addiction, on peut se baser sur quelques critères. Est-ce que les gens passent énormément de temps sur leur portable ? Est-ce qu'il y a une envie de toujours plus s'en servir, comme si on était dépassé ? Est-ce qu'on se sert de notre portable pour oublier nos soucis personnels ? A-t-on déjà essayé de réduire son temps de portable, et est-ce que je me suis senti en manque ? Est-ce que j'étais stressé, étais-je anxieux ? Et puis enfin, mon utilisation du portable a-t-elle un impact sur ma vie sociale et mon état d'esprit?

C'est-à-dire qu'on peut se renfermer, potentiellement ?

Quand on parle d'addiction, oui. Ce qui est paradoxal, c'est qu'un portable nous sert à aller vers l'autre et vers l'extérieur. Mais il est vrai que chez certains, il y a une sorte d'impact négatif, car quand je parle à quelqu'un et que j'envoie en même temps un SMS tout en regardant les réseaux sociaux, je ne suis pas dans l'échange.

Est-ce que les jeunes sont plus touchés que le reste de la population ?

Oui, la plupart des adolescents ont un abonnement à internet et ont un smartphone. Mais il suffit de regarder autour de nous pour voir que notre voisin, notre famille, les gens dans la rue... Il n'y a pas de limite d'âge pour se servir d'un portable.