Journées mondiales sans téléphone portable : en Dordogne, "on est tous accros"

Est-ce que vous pourriez vous passer de votre téléphone portable pendant une journée ?

C'est un challenge lancé par la journée mondiale sans téléphone portable, qui en réalité s'étale sur trois jours, les 6, 7 et 8 février. Le but étant de s'éloigner quelques heures de son téléphone, afin de savoir quelle relation on entretient avec cet appareil.

"Passer une journée sans ? Facile !", pour la majorité des Périgourdins. Et pourtant, lorsqu'on creuse un peu, on découvre que certains passent cinq, parfois six heures sur leur téléphone chaque jour. "En même temps aujourd'hui, on l'utilise pour tout : le boulot, le gps, les recherches sur internet, les réseaux sociaux...", souffle Jules, les yeux rivés sur son portable pendant sa pause.

En France selon l'Insee, plus de 9 personnes sur 10 (95% des plus de 15 ans) ont un téléphone portable.

"C'est vrai qu'on est tous accros. Même quand on va à la douche, on le prend, même si on ne s'en sert pas !", s'exclame Paloma. Elle l'utilise en moyenne cinq heures par jour. "Ça ne nous choque pas, parce que tout le monde en a un maintenant", ajoute Quentin. "Par exemple TikTok, c'est la pire application du monde ! On passerait quatre heures à regarder ça !", ajoute Paloma. S'ils ne se fixent pas spécialement de limites, tous les deux savent qu'ils sont accros à leur téléphone portable. Pourtant, ils assurent qu'ils arriveraient à s'en passer le temps d'une journée.

Il n'y a pas que les jeunes

Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'y a pas que les plus jeunes qui sont concernés. Marianne par exemple a 69 ans, elle a grandi sans téléphone portable, mais pourtant aujourd'hui elle aurait bien du mal à s'en passer. "Je l'ai à la main, je l'ai dans la poche, j'ai toujours peur de le poser et de le perdre, ou qu'on me le pique... Il y a une espèce toujours de petite inquiétude... Parfois je mets mes mains dans mon manteau mais ce n'est pas parce que j'ai froid, c'est parce que je vérifie qu'il est toujours bien là !", sourit-elle.

Pour elle, les téléphones portables sont une formidable invention qui a nettement amélioré la vie des utilisateurs, si ce n'est qu'il faut faire attention et conserver une certaine discipline. Elle par exemple, met son portable en mode avion le soir avant de se coucher, et n'y touche pas de la nuit, ni même lorsqu'elle a un rendez-vous important.