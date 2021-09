Journées nationales d'action contre l'illettrisme : 2,5 millions de personnes concernées en France

Impossibilité de remplir des papiers administratifs, de lire une histoire à ses enfants, difficulté à prendre les transports en commun... Ces situations concernent aujourd'hui 2,5 millions de personnes en France, touchées par l'illettrisme.

La huitième édition des Journées nationales d'action contre l'illettrisme se déroule depuis ce lundi 6 septembre et jusqu'à dimanche, avec au programme 650 évènements (rencontres, sensibilisations, expositions, etc) dans tout le pays. L'objectif est de faire en sorte "que l’illettrisme ne soit plus un tabou et que les personnes concernées et leur entourage aient connaissance des solutions locales qui existent", indique l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI). Pour la première fois cette année, cette Agence publie un Atlas de l'illettrisme en France, destiné à mieux connaître les difficultés et le profil des personnes concernées, pour agir de la manière la plus adaptée.

Qu'est-ce que l'illettrisme ?

L'illettrisme est différent de l’analphabétisme, qui désigne des personnes qui n’ont jamais été scolarisées. "On parle d’illettrisme pour des personnes qui, après avoir été scolarisées en France, n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base, pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante", indique l'ANLCI.

L'illettrisme a en effet des conséquences importantes sur la vie quotidienne. C'est "une prison intellectuelle", décrit Aline Le Guluche, invitée de l'émission "Ma France" sur France Bleu ce lundi. "On vit dans un monde où tout est lecture et écriture [...] alors on marche toujours à tâtons et à l'aveugle, c'est la vie d'un illettré", note l'auteur de "J’ai appris à lire à 50 ans". Elle a décidé de retourner à l'école à 50 ans pour apprendre à lire et "avoir des compétences de base pour être une femme libre et autonome".

Qui est concerné ?

En France, 2,5 millions de personnes sont en situation d'illettrisme, soit 7 % de la population âgée de 18 à 65 ans résidant en France métropolitaine et ayant été scolarisée dans le pays. La majorité de ces personnes sont des hommes (60,5 %) et ont plus de 45 ans.

Mais de nombreux jeunes sont aussi concernés. "Aujourd’hui dans notre pays, 4,6% des jeunes sont en situation d’illettrisme. Près d’un jeune Français sur dix est en difficulté de lecture", rappelle l'ANLCI. Les journées nationales sont d'ailleurs centrées cette année sur l'illettrisme chez les jeunes.

Plus de la moitié des personnes illettrées exercent une activité professionnelle. Par ailleurs, 71 % d’entre elles parlaient uniquement le français à la maison à l’âge de 5 ans. "Attention aux idées reçues qui assimilent illettrisme et immigration", met donc en garde l'ANLCI.

Dans quels territoires ?

Près de la moitié des 2,5 millions de personnes en situation d'illettrisme vivent dans des zones rurales ou faiblement peuplées et 10 % vivent dans des quartiers couverts par la politique de la ville.

Par ailleurs, certains départements sont plus touchés que d'autres, notamment en outre-mer.