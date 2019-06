Journées nationales de l'Archéologie : à la découverte du chantier de fouilles de Jublains

Jublains, France

Les amateurs d'histoire et de vestige sont aux anges ce week-end du 15 et 16 juin, ce sont les Journées nationales de l'Archéologie. Pour l'occasion, le musée archéologique de Jublains vous propose de voir des films sur ce thème et aussi de visiter le chantier de fouilles, dans le bourg.

Ce n'est pas le premier à Jublains, il y en avait déjà un près du stade il y a quelques années, et depuis 2010, de nouvelles recherches ont commencé, plus au cœur de la commune. Fin des fouilles prévue en 2020. Sur ce site-là, on observe une "domus", une maison en latin.

Un système de chauffage par le sol a été découvert dans plusieurs pièces de cette maison. © Radio France - Aurore Richard

Plusieurs murs sont désormais mis au jour, notamment ceux de plusieurs pièces sur l'aile Est de la bâtisse. "On a découvert _des éléments liés aux activités artisanales_, comme la métallurgie du fer, des alliages cuivreux [...] donc cette aile était plutôt en lien avec des boutiques, et donc plutôt tournée vers la rue", explique Nathalie Adrouain-Lecomte, médiatrice culturelle au musée de Jublains.

Des pots quasiment intacts retrouvés sous terre

Certains objets retrouvés au cours de ces recherches sous terre sont exposés ce week-end au musée. Sous deux vitrines, il y a par exemple deux dés en os et une épingle à cheveux également en os.

Ces deux fragments (à droite) sont ceux d'un décor mural représentant un Pégase, un cheval ailé divin. © Radio France - Aurore Richard

Il y a aussi deux fragments d'un décor mural découverts dans un marché clos, quotidien, permanent et couvert où l'on vendait des volailles et des poissons. "Sur un fragment, on peut observer une encolure de cheval, une partie de la tête et un morceau d'aile. Sur l'autre, on a des pattes arrières et il s'agit en fait d'un Pégase, un cheval ailé. C'est amusant parce que c'est le symbole du département aujourd'hui", décrit la médiatrice culturelle.

Pour les découvrir en vrai, rendez-vous à 14 heures et 16 heures ce dimanche 16 juin au musée de Jublains. Quant à la prochaine visite du chantier de fouilles, elle commence à 10 heures, ce dimanche aussi.