Journées nationales de lutte contre l'illettrisme : "je rêve de pouvoir écrire et répondre à ma famille"

L'ambiance est studieuse dans cette salle de la Ligue de l'enseignement de Côte-d'Or. Une petite dizaine d'élèves lisent à haute voix les mots inscrits au tableau. Cela n'a l'air de rien, mais pour ces "apprenants" comme l'association les appelle, c'est déjà un grand pas. Car pour ces adultes, savoir lire et écrire est un enjeu de taille. C'est ce qu'ils sont venus apprendre ici avec cette formation intensive de Français. Dans leur cas, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir aller à l'école. En France, ne pas savoir lire ni écrire reste un lourd handicap au quotidien pour les 7% de la population française concernés par l'illettrisme, selon les chiffres de la dernière enquête de l'INSEE de 2012. Déclarée Grande cause nationale en 2013, la lutte contre l'illettrisme fait désormais l'objet de Journées nationales organisées par l'Agence Nationale de Lutte contre l'Illetrisme (ANLCI), et plusieurs actions sont proposées en Côte-d'Or comme partout en France jusqu'au 12 septembre.

Reportage lors d'un cours d'alphabétisation à Dijon avec la Ligue de l'enseignement de Côte-d'Or.

Des cours intensifs de Français

C'est poussé par Pôle Emploi que Fati âgée d'une cinquantaine d'années, est arrivée à la Ligue de l'enseignement. Pour elle qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, ces cours intensifs sont "une chance, une opportunité incroyable de changer de vie" dit elle avec un regard déterminé. "Je n'ai jamais dit autour de moi que je ne savais ni lire ni écrire, j'avais honte." Alors pendant des années, elle a fait comme si, en demandant de l'aide aux autres mais aujourd'hui elle rêve d'une autre vie, "Malgré mon âge j'ai plein de projets, je veux pouvoir écrire à mes enfants, répondre aux mèls de mes frangines ou lire un annonce et y répondre. Je ne me sens pas normale, c'est un handicap comme si je ne voyais pas."

Fati, âgée d'une cinquantaine d'années, nourrit de nombreux projets pour l'avenir depuis qu'elle suit des cours intensifs de Français

Des apprenants très motivés

Alors comme Fati, chaque semaine Dora, une autre de ces élèves, vient suivre elle aussi ces trois heures de Français intensifs. "Je veux arriver à savoir écrire en français et j'y crois", sourit la quadragénaire. Des élèves très motivés souligne leur professeure ce jour-là, Carole Granier, formatrice en langue française auprès du Greta et de la Ligue de l'enseignement de Côte-d'Or. "Chaque jour je vois des progrès et ça me rend très heureuse, je rentre chez moi je suis contente car ils ont appris quelque chose et moi aussi car on s'apporte beaucoup mutuellement." Et de saluer ces petites "victoires" du quotidien, comme ce courrier administratif que Dora a rédigé toute seule et pour lequel elle a obtenu une réponse.

