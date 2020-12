Jours fériés, week-ends prolongés, le millésime 2021 ne sera pas très généreux

En 2021 les occasions de week-ends prolongés seront limités. Le hasard du calendrier fera coïncider les jours fériés avec des samedis et dimanches.

4 week-ends de trois jours

Grâce au Nouvel An qui tombe un vendredi cette année, nous bénéficions d'un week-end de trois jours supplémentaires en plus des habituels pont liés aux lundis de Pâques, de la Pentecôte et de la Toussaint.

Pas de ponts en mai, ni le 15 août, ni à Noël

Inutile de compter sur les ponts de mai pour planifier une escapade en famille ou en amoureux. En 2021, les 1er et 8 mai tombent un samedi. Pas de week-end prolongé en vue donc. Même chose pour le 25 décembre 2021. Pour le 15 août, là encore c’est raté, puisqu’il s’agira d’un dimanche.

Un jeudi de plus en 2021

En plus de l'habituel pont de 4 jours qu'il est possible de programmer en posant le vendredi suivant le jeudi de l'ascension du 13 mai cette année, vous pourrez également poser le vendredi suivant le 11 novembre qui tombe aussi un jeudi en 2021.

5 jours en posant deux jours autour du 14 juillet

Le seul jour férié qui tombe en plein milieu de semaine est le 14 juillet qui sera un mercredi en 2021. Il suffira de poser deux jours (le jeudi et vendredi ou lundi et mardi) pour bénéficier de 5 jours d'affilée.

LES JOURS FÉRIÉS EN 2021