Jours fériés, week-ends prolongés, vacances : ce que vous réserve 2020

Dix jours fériés, cinq week-ends prolongés et deux possibilités de faire le pont. Voici ce qu'il faut retenir du calendrier 2020.

Les congés de fin d'année à peine achevés vous rêvez déjà des prochains ? France Bleu a recensé pour vous les possibilités qu'offre le calendrier 2020. Le Nouvel An étant passé, l'année comptera dix jours fériés. Seuls deux, le 15 août et le 1er novembre, tombent un samedi ou un dimanche, les huit autres tombent un jour de semaine.

La liste des jours fériés pour 2020 :

mercredi 1er janvier

lundi 13 avril (Lundi de Pâques)

vendredi 1er mai (fête du Travail)

vendredi 8 mai (Armistice de 1945)

jeudi 21 mai (Ascension)

lundi 1er juin (Pentecôte)

mardi 14 juillet (Fête nationale)

samedi 15 août (Assomption)

dimanche 1er novembre (Toussaint)

mercredi 11 novembre (Armistice de 1918)

vendredi 25 décembre (Noël)

Cinq week-ends prolongés

2020 sera encore plus avantageuse que 2019 pour les amateurs de week-ends prolongés. Grâce aux classiques lundis de Pâques ou de Pentecôte, à deux des trois jours fériés de mai (les vendredis 1er et 8 mai) et à Noël, vous aurez cinq possibilités de prendre un long week-end.

Par ailleurs, deux jours fériés pourraient permettre aux chanceux de faire le pont : l’Ascension (jeudi 21 mai) et le 14 juillet (qui tombe un mardi).