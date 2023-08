Joutes de Sète, une famille de musiciens pour mener la peña Bella Ciao

C'est le moment phare des fêtes de la Saint-Louis ce lundi à Sète avec le grand tournoi des Joutes poids lourds à 14h au Cadre Royal. L'épreuve la plus attendue par les sétois.

Des joutes qui ne seraient rien sans la musique qui met l'ambiance entre les confrontations.

L'animation est assurée par la pena sétoise Bella Ciao menée par une famille pas comme les autres.

Il y a les 2 parents, Deborah et Richard et les 2 enfants, Djhino, 10 ans et Djulia, 7 ans. Djhino est le batteur de la pena, "je sais faire un vrai rythme depuis que j'ai 4 ans. Tout le monde me dit que je suis incroyable alors ça doit être vrai". Djhino joue des heures durant sans se déconcentrer et surtout sans pression. Sa petite sœur semble prendre le chemin à la caisse claire.

Tous ont commencé la musique et les joutes tout petit. le papa Richard joue depuis qu'il a 6 ans, la maman Deborah 4 ans.

Pour Richard, trompettiste qui mène l'orchestre, "participer aux joutes de Sète c'est vraiment important, c'est dans le cœur. On vient voir les joutes depuis qu'on est tout petit, on fait de la musique depuis plus de 30 ans. C'est dans nous quoi !"

