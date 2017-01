Joyeux anniversaire l'euro ! La monnaie européenne fête ses 15 ans cette année

Pas de bougie et pas de gâteau, mais un anniversaire quand même ! L'euro fête ses 15 ans cette année.

On les manipule tous les jours, pour acheter une baguette de pain, un café, ou bien payer son parking. Les euros sont bel et bien rentrés dans notre quotidien. Mise en circulation le 1er janvier 2002 (3 ans après sa mise en place virtuelle sur les marchés financiers), la monnaie européenne fête ses 15 ans cette année. 19 pays européens l'utilisent soit plus de 340 millions de personnes. A Limoges, plus personne ne se pose de question en sortant les pièces de son porte-monnaie, mais il y a 15 ans, c'était quand même une petite révolution. Les Limougeauds se souviennent de leur premier contact avec l'euro (cliquez pour écouter le son) :

Il y a 15 ans, les Limougeauds accueillaient, eux aussi l'euro. Voici leur souvenirs :

Nous leur avons également demandé s'ils avaient conservé leurs derniers francs :