VIDEO : Joyeux, un taureau des Deux-Sèvres présenté en concours au Salon de l'Agriculture

Joyeux est un taureau de près d'une tonne et demie. Il partira pour le Salon de l’agriculture ce mardi en compagnie de son éleveur Yohann Jarry. Vendredi il sera présenté au concours de la race parthenaise.

Ce taureau est né en 2014. C'est son deuxième salon de l'agriculture après l'an dernier mais il faut de tout de même le préparer consciencieusement pour son voyage :

On va le nettoyer, il faut que le taureau soit présentable pour le jury qui va juger le dressage et aussi le physique. Donc on va lui raser la queue et lui lustrer les cornes.

Yohann Jarry