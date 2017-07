Juan Bautista remet le costume de son seul contre six à la ville de Nîmes

Le costume signé Christian Lacroix porté par Juan Bautista lors de son "seul contre 6 toros" lors de la féria de Pentecôte de Nîmes est désormais au Musée des Cultures Taurines de la ville de Nîmes. L'habit de lumière avait été crée par le couturier spécialement pour l’événement.

Ce costume est unique et il le restera. Unique parce qu'il a été crée par le couturier Christian Lacroix pour LE 4 juin 2017, ce jour qui restera comme une date historique dans les arènes de Nîmes. Ce jour où le torero Juan Bautista a affronté seul six toros d'élevages différents. Mais cet habit de lumière a aussi une valeur particulière parce qu'il ne sera sans doute jamais reporté.

Depuis la célèbre corrida, au cours de laquelle l'arlésien a coupé quatre oreilles et sorti par la porte des Consuls, le costume a bien sûr était nettoyé et remis en état. Il ne porte aujourd'hui plus aucune trace de la corrida de ce fameux dimanche de Pentecôte. Les couleurs, rouge et rose, sont éclatantes, les pièces brodées sont à leur place et la cravate de couleur or, elle aussi, présente des détails très précieux.

Christian Lacroix a tenu a mettre en avant "ses" couleurs: l'or, le rouge et le rose. © Radio France - Camille Payan

Le matador n'avait pas revu le costume depuis ce jour, depuis ce 4 juin qui anime encore beaucoup son esprit. Ce jeudi soir dans la cour du Musée des Cultures Taurines c'est avec une certaine nostalgie qu'il a soulevé la housse qui le protégeait. Ce costume lui a permis de triompher dans des arènes combles ( 4 oreilles coupées et une sortie par la porte des Consuls) il ne l'oublie pas.

Le costume prend de la valeur quand on réalise un triomphe - Juan Bautista

L'habit de lumière sera donc désormais exposé aux Musée des Cultures Taurines de Nîmes aux cotés d'autres pièces de valeurs et il est présenté à l'occasion de l'exposition "Quand Christian Lacroix habillait Carmen" . Et après? On ne sait pas. Juan Bautista a pour habitude de conserver les costumes avec lesquels il a triomphé "on se le prêtera avec le musée" dit-il.

C'est une oeuvre d'art, c'est l'occasion de le faire découvrir aux aficionade. Je le récupérerai peut-être plus tard - Juan Bautista

Juan Bautista a donc laissé son costume au Musée mais il n'est pas reparti les mains vides. La ville de Nîmes a offert au torero pour son anniversaire (le 12 Juillet) une oeuvre de Lucien Coutaud, l'artiste peintre originaire du Gard.