Nîmes, France

Le pirate honorera son contrat à Pampelune. Moins d'une semaine après sa grave blessure à Arevalo, Juan-Josè Padilla, qui a triomphé à Nîmes à pentecôte, a confirmé à son ami Nîmois, Christian Chalvet, qu'il serait bien au paséo de la Saint-Firmin ce vendredi. Celui que les arènes de la capitale de la Navarre surnomme avec beaucoup de respect , "le pirate" devrait faire le paséo aux cotés de Cayetano et Roca Rey face à des Jandilla.

Une faculté de récupération incroyable

Juan José Padilla qui a été, à proprement parler, "scalpé" par la corne ou le sabot d'un garcigrande a Arevalo ne pouvait rater son rendez-vous avec Pampelune. Malgré 50 points de suture, il n'a fallu que 6 petits jours au "pirate" pour récupérer. Il ne pouvait manquer son rendez-vous, en pleine saison de ses adieux au mundillo avec ses arènes fétiches. Celles qui lui ont attribué le surnom affectueux depuis sa blessure à Saragosse en 2011 ou il a perdu l’œil gauche.

Christian Chalvet, l'ami Nîmois de Juan José Padilla.

"Illa ! Illa ! Illa ! Padilla maravilla !

Juan-José Padilla qui a franchi la porte des consuls pour ses adieux à Nîmes lors de la feria de Pentecôte est un combattant. Un matador engagé quelques soient les arènes, de la plus modeste à la plus grande. Le "pirate" a un profond respect pour son public. Son courage, son toreo spectaculaire et son personnage, enflamment les gradins. En trente ans de carrière, pas moins de 39 blessures, un bandeau sur l’œil gauche et une bannière noire qui le rendent reconnaissable entre tous.