Jubilé de la Reine d'Angleterre : le cheval offert à Elisabeth II est né dans la Meuse

D'un élevage de la Meuse à la cour d'Angleterre, c'est le destin hors du commun de Fabuleu de Maucour. Né à l'élevage de Maucourt de Beaufort-en-Argonne, près de Verdun, et propriété de la Garde républicaine, le jeune cheval a été sélectionné par Emmanuel Macron pour être offert à Elisabeth II à l'occasion de son jubilé de platine, ce jeudi 2 juin.

Sélectionné pour être offert à la reine

Au début, Jimmy Louis n'y croyait pas vraiment. "Il y a quinze jours, la Garde Républicaine a appelé mon père pour lui annoncer qu'un de nos chevaux allait être offert à la Reine d'Angleterre", se souvient le jeune éleveur, qui gère la ferme du Maucourt avec son père Pascal. "Il était très ému, il l'a raconté à plein de monde autour, même si on devait un peu garder le secret quand même !"

Avant de partir pour la cour d'Angleterre, le cheval âgé de sept ans a été porte-étendard de la Garde Républicaine. C'est là qu'il a été choisi pour être offert à Elisabeth II. Pourtant, rien ou presque ne laissait présager cette destinée. "Quand il était jeune, Fabuleu avait une couleur bizarre. Petit à petit, il a commencé à tirer vers le gris", la couleur de prédilection de la Garde républicaine et de la Reine d'Angleterre.

Jusqu'à ses trois ans, le cheval a grandi "avec les vaches, rien de plus normal en Meuse", glisse Jimmy Louis. "On est avant tout agriculteurs, on élève des chevaux par passion".

Fabuleu à la télévision ?

Ce n'est pas la première fois que les chevaux de l'élevage brillent. "Ils se retrouvent souvent en finale des concours nationaux de sauts d'obstacle. D'autres font du dressage, ou du loisir. Et puis parfois, ils vont jusqu'en Angleterre", sourit Jimmy Louis.

Pour une ferme meusienne, on arrive à élever des chevaux qui voyagent plus que nous ! On ne bouge pas beaucoup de la ferme, mais on voit du pays à travers eux

"C'est toujours un peu émouvant de voir des chevaux qu'on a élevés évoluer comme ça", ajoute Jimmy Louis. Le jeune éleveur suivra la cérémonie du jubilé à la télévision, en espérant apercevoir Fabuleu de Maucour dans le défilé. "Ensuite, j'irais bien en Angleterre voir ses nouvelles écuries. Ca doit changer de la ferme !"