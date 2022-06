Jubilé de la reine Elisabeth II : "la monarchie c'est trop cher" estime cet Anglais installé en Mayenne

Si pour beaucoup les cérémonies autour des 70 ans de règne de la reine d'Angleterre passionnent, pour d'autres, en revanche, c'est du temps et de l'argent perdus. Les sujets de Sa Majesté, installés en Mayenne, sont même les plus sévères.

Devenue rare en public en raison de sa santé déclinante, Elizabeth II a été acclamée jeudi par des dizaines de milliers de personnes au balcon du palais de Buckingham, au premier jour des célébration de ses 70 ans de règne, une longévité sans précédent pour la monarchie britannique. C'était le point d'orgue très attendu des quatre jours de festivités du jubilé de platine de l'ultrapopulaire souveraine de 96 ans, symbole de stabilité malgré les bouleversements traversés par le pays, appréciée pour son dévouement inlassable, sa neutralité irréprochable et son humour pince sans rire.

La reine, montée sur le trône à 25 ans le 6 février 1952 à la mort de son père George VI, est sortie sur le balcon le plus célèbre du monde, vêtue d'un ensemble bleu tourterelle, s'appuyant immobile sur une canne. Elle était accompagnée du duc de Kent.

Si, de l'autre côté de la Manche et même en France, ces cérémonies autour de la famille royale passionnent beaucoup de monde, certains s'en moquent un peu et ce sont pourtant des sujets de Sa Majesté. Plusieurs milliers de ressortissants britanniques sont installés en Mayenne.

L'association Euro Mayenne réunit chaque mois pour un "tea time" des Anglais qui vivent dans le département. Paul Climance, par exemple, se montre sévère sur le faste et le clinquant qui entourent la famille royale : "j'ai regardé un peu la télévision mais la monarchie il y en a trop, beaucoup trop, ça m'énerve. Et certains ducs ou des duchesses ou je ne sais quoi ils ne font rien pour le pays. A la mort, peut-être, de la reine, on pourrait laisser tomber. Mais je n'y crois pas trop, ça va continuer. Le coût pour le pays, le gouvernement, le peuple, c'est trop cher c'est sûr".