Judoka de haut niveau, il est expulsable dans un pays où il se dit menacé de mort

Clément Musumadi, 27 ans, est qu'on appelle une armoire à glace. 1m90, 120kg et champion de judo dans son pays, la République démocratique du Congo (RDC). Un pays où persiste des conflit et qu'il a fui parce qu'il y était menacé de mort par un gradé de l'armée qui a voulu l'enrôler pour commettre des exactions. Ce qu'il a refusé. Aujourd'hui, nouvelle angoisse : Clément Musumadi vient d'apprendre que sa demande d'asile a été rejetée et que son obligation de quitter (OQTF) la France entre en vigueur le 5 novembre.

"Il vient de participer au Tournoi international de Paris. C'est l'équivalent de Wimbledon pour le tennis"- (Mounir Mouh, entraineur)

Il est arrivé dans l'Hérault il y a trois ans. Une des premières choses qu'il a faite, sinon la première, est de s'inscrire dans un club de judo, sa passion. Son choix se porte sur le Jita Kyoei Judo 34 ("entraide et prospérité mutuelle" en japonais), à Montpellier. Là, il fait l'unanimité et depuis il est soutenu à 100%.

Il perd des proches mais trouve deux familles

"Clément, on ne peut qu'être conquis par cet homme. Quand vous entrez dans un dojo, vous avez une affiche et le code moral du judo, la politesse, le respect, le courage, le contrôle de soi. En fait Clément, c'est une synthèse de tout ça" s'enthousiasme son entraineur Mounir Mouh. "D'autant qu'il est sportif de haut niveau, il parle français, il étudiait en 4è année de médecine".

Sa deuxième famille, il l'a trouvée au sein d'une église qui l'a recueilli. "Je suis catholique et j'y travaille bénévolement. J'aide à la sacristie et j'encadre les scouts" confirme Clément Musumadi.

Dans sa situation, Clément Musumadi ne peut ni étudier, ni travailler. La prochaine étape est fixée au 23 novembre avec l'examen de son recours devant le tribunal administratif de Montpellier.

