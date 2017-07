Juillet-août : la haute saison pour les dépanneurs autoroutiers de Côte-d'Or

Olivier Sebastiani travaille pour le compte du garage de La Nourroy de Gevrey-Chambertin, au sud de Dijon, un garage agréé pour intervenir sur l'autoroute. Avec son camion plateau il va dépanner les automobilistes en galère et ramène leurs véhicules à Gevrey.

Encore de très nombreuses difficultés de circulation à prévoir ce week-end du 28, 29 et 30 juillet 2017. En effet la grande transhumance estivale se poursuit entre les automobilistes qui partent et ceux qui reviennent de vacances! Conséquence, sans doute, une circulation ralentie dans les deux sens de circulation dès ce vendredi. La Bourgogne traversée par ses nombreuses autoroutes (l'A6, l'A31, l'A39 et l'A38) ne sera pas bien sûr pas épargnée. Avec ces millions de véhicules sur les routes et autoroutes françaises, c'est la pleine saison pour les dépanneurs autoroutiers.

La voiture de Béatrice est en panne sur l'A31 © Radio France - Thomas Nougaillon

Sur l'A31 à quelques kilomètres au Nord de Dijon, nous avons suivit Olivier Sebastiani, 28 ans, employé du garage de la Nourroy, un garage Renault de Gevrey Chambertin agréé pour intervenir sur autoroute. Ce jour-là il était appelé pour dépanner Béatrice, une dame de 46 ans originaire de Reims. Avec ses deux filles elle circulait à bord d'un C4 Citroën lorsque la panne est intervenue à 13 kilomètres au Nord de Dijon. Pas de chance pour elle qui devait rejoindre Sainte-Maxime dans le Var "j'ai plus de direction assistée, il y a des voyants rouges qui se sont allumés disant arrêt immédiat..." Olivier ouvre le capot, fait un petit diagnostic "il n'y a plus de courroie d'accessoire vous voyez? Ce que je peux vous proposer c'est de vous rapatrier au garage et contacter votre assurance. Comme cela ça ne vous coûte rien, c'est l'assurance qui paie".

Reportage aux côtés du dépanneur Copier

Petit diagnostic pour savoir ce qui a pu causer la panne © Radio France - Thomas Nougaillon

Olivier et ses congénères dépanneurs autoroutiers ont une demi heure pour intervenir lorsqu'ils reçoivent le coup de fil des gendarmes ou de l'autoroute. "On nous contacte sur le téléphone d'astreinte, il faut aller vite, on a 30 minutes pour se rendre sur place. L'été c'est le moment de l'année où l'on intervient le plus, généralement ce type d'interventions on en fait une dizaine par jour".

Il faut moins de 5 minutes à Olivier Sebastiani pour faire grimper le gros C4 sur le camion plateau! © Radio France - Thomas Nougaillon

Durant les gros week-ends de juillet-août, ce sont pas moins de 3000 à 4 000 véhicules par heure qui passent sur le tronçon autoroutier de l'A31 sur lequel veille Olivier Sebastiani et ses collègues du garage de la Nourroy. Entre le Point Kilométrique 6 et le Point Kilométrique 38 leur "territoire de jeu" représente 64 km aller-retour sur l'autoroute A31. Chaque été le garage de la Nourroy de Gevrey-Chambertin dépanne 250 véhicules. Cette activité dépannage représente environ 15% du chiffre d'affaire du garage.

Olivier Sebastiani réalise des astreintes qui l'emmènent du lundi matin 8h au lundi d'après 8h, il est mobilisables 7 jours sur 7, 24h sur 24! © Radio France - Thomas Nougaillon

Coût d'un dépannage sur autoroute pour un véhicule jusqu'à 1,8 tonnes : 123 euros 90 (du lundi au vendredi entre 8h et 18h) ; c'est 185 euros 85 en cas de majoration (du lundi au vendredi entre 18h et 8h du matin ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés toute la journée). Pour, Béatrice, dont le véhicule dépasse les 1,8 tonne ce sera 229 euros 32 payés par l'assurance. Des tarifs décidés par la préfecture.