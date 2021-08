INFO FRANCE BLEU - Juillet n'aura jamais été aussi pluvieux depuis la seconde guerre mondiale dans l'Hérault

Ce n'est pas qu'une sensation, le mois de juillet a été bien plus mauvais que d'habitude dans l'Hérault. Le mois dernier n'aura d'ailleurs jamais été aussi pluvieux depuis la seconde guerre mondiale. Le nombre de jours de pluie est deux à trois fois plus élevé selon les secteurs par rapport à la moyenne départementale. C'est le constat dressé par Météo France. L'Hérault est à l'image de l'ex-région Languedoc-Roussillon. Des records ont été battus en nombre de jours de pluie, précise Florence Vaysse, prévisionniste à Météo France : "Juillet est un mois qui a été très perturbé, avec plusieurs passages pluvieux accompagnés de températures fraîches et du vent plus important."

Les quantités de précipitations sont aussi légèrement plus élevées que la moyenne

Les précipitations sont plus importantes dans les hauts cantons : 82 millimètres de pluie contre 24 mm à Béziers-Vias et 38 mm à Montpellier. Météo France enregistre huit à neuf jours de précipitations dans l’arrière pays, contre sept jours sur le littoral comme à Montpellier. C'est trois fois supérieur à la normale.

Florence Vaysse, prévisionniste à Météo France Copier

Pas de déficit d'ensoleillement

Juillet n'est pas forcément un mois pluvieux dans l'Hérault et forcément, cela surprend les touristes. Quant à l'ensoleillement, il est dans la moyenne (92 à 97 % selon les endroits).

Le nombre de jours de vent fort est légèrement supérieur à la moyenne dans l'Aude, les Pyrénées-Orientales et le sud de l'Hérault avec des rafales à plus de 70 km/h.

Quand aux températures en juillet, elles sont dans la normale saisonnière voire légèrement au-dessus sur le littoral, sauf de rares exceptions

Pour juillet, il y a aussi une grande disparités, conclut Météo France : très frais début juillet, puis des températures supérieures à 38 degrés la semaine suivante. "Il y a eu une forte variabilité".