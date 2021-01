Julien Aubert (LR) demande au ministre de la Santé de commander les doses de vaccins de l'année prochaine

Le député LR de Vaucluse Julien Aubert critique sévèrement l'organisation de la campagne de vaccination. Dans une lettre ouverte au ministre de la santé, julien Aubert relaie les inquiétudes des élus de Vaucluse pour la deuxième dose et même l'année prochaine.

Julien Aubert demande au gouvernement de penser aux commandes de la deuxième dose de vaccins et même aux vaccins de l'année prochaine.

Le député Les Républicains du plateau de Sault signe une lettre ouverte au ministre de la Santé avec 6 parlementaires de son mouvement Oser la France.

Julien Aubert avait sévèrement invectivé Olivier Veran en lui assénant mercredi à l'Assemblée Nationale qu'"il y a deux sortes de ministres, ceux qui ont des résultats et ceux qui démissionnent".

Désormais le député du Vaucluse se fait le relais des inquiétudes des élus locaux sur l'organisation de la campagne de vaccinations.

Immunité en 2023 et deuxième dose

Julien Aubert a "été alerté par des maires de Vaucluse, notamment celui de Pertuis, sur le nombre de doses de vaccins. A ce rythme, on aura l'immunité en 2023. Je pose donc des questions au Ministre de la santé pour savoir comment il prévoit le plan de charge. Autre question : comment il prévoit le chassé-croisé des deux vaccinations, un peu comme les juilletistes et les aoûtiens ? On aura la deuxième dose pour les personnes vaccinés en janvier en même temps que les premières doses de ceux qui seront vaccinés en février".

Vaccins de l'an prochain à commander maintenant

Julien Aubert soumet une troisième question au gouvernement : " que fait le Ministre de la Santé pourles doses de l'année prochaine ? Il faut les commander maintenant car nous nous sommes déjà fait griller par 'autres pays".