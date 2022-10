Julien Charles est le nouveau préfet des Pyrénées-Atlantiques

Le nouveau préfet des Pyrénées-Atlantiques a été nommé ce mardi lors du conseil des ministres , confirmant une information dévoilée par le journal Sud Ouest . Il s'agit de Julien Charles, qui va donc succéder à Eric Spitz, nommé Haut-Commissaire de la République en Polynésie. Eric Spitz a quitté ses fonctions le 22 septembre dernier. Julien Charles était préfet en Bourgogne avant de venir ici dans le sud-ouest. Il était préfet de Saône-et-Loire.

Julien Charles a 47 ans et est né dans le département du Cantal. Après une licence d'histoire, il est passé par Sciences Po à Paris et par l'ENA (promotion "René Cassin" en 2003). Julien Charles a ensuite exercé dans diverses préfectures (Loiret, Moselle, Charente-Maritime, Yvelines, Paris). Il est devenu préfet de Saône-et-Loire en 2020.

Dossiers en cours

Eric Spitz avait eu à gérer le G7 à Biarritz, le G5 du Sahel un peu après, et surtout la crise du covid. Julien Charles arrive dans un contexte d'inquiétudes des élus et des habitants sur l'augmentation de la facture énergétique, et après un été et un automne où la préfecture a multiplié les mesures de restriction pour l'eau liée à la sécheresse.