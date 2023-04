Julien Masdoua, comédien de "Un si Grand Soleil", engagé contre l'inceste : "C'est un fléau, mais c'est tabou"

C'est quoi l'inceste ? 10% des Français sont concernés aujourd'hui, cela représente trois enfants par classe en moyenne. Et pourtant, il n'existe aucune campagne nationale de prévention pour comprendre qui sont les victimes, qui peuvent être les agresseurs, et comment réagir. La question de l'inceste n'est pas abordée à l'école et très peu dans les familles.

Pour briser le tabou, l'association Face à l'inceste de l'Hérault a présenté ce mardi soir un dépliant pour aborder l'inceste de manière simple mais sans pudeur afin que les enfants puissent se reconnaitre en tant que victime. Un dépliant destiné aussi aux témoins avec les numéros à appeler et qui aborde les idées reçues. Il sera diffusé dans les écoles ou dans les cabinets médicaux.

En moyenne, les victimes d'incestes mettent 16 ans à parler. C'est dire qu'il est important de libérer la parole.

"Il faut se retrousser les manches et sortir de la loi du silence."

Julien Masdoua, comédien montpelliérain et fondateur de la Compagnie du Capitaine , qui joue notamment dans la série diffusée sur France 2 "Un si Grand Soleil" (personnage d'Enric Real) est le parrain national de l'association "Face à l'Inceste".

Un engagement comme une évidence après les confidences d'une de ses amies. "J'ai pu mesurer le parcours du combattant de quelqu'un qui aujourd'hui est victime d'inceste. Un parcours tant psychologique de reconstruction que légal aussi, si jamais on veut obtenir réparation et justice. Il m'a semblé que c'était une cause qui méritait d'être défendue et c'est une cause qui n'est pas "sexy". Donc il fallait retrousser ses manches et faire apparaître le mot inceste dans la presse, dans les médias."

Aujourd'hui en effet, l'inceste est en effet tabou à l'école ou dans les familles. "On rentre dans la cellule familiale et on touche vraiment aux fondements même de la société, à savoir le lien parent-enfant. Les gens sont réticents car on vient mettre le nez dans des affaires familiales intimes. On peut comprendre cette réaction, mais le problème, c'est que pour les gens qui sont victimes, c'est aussi une forme de protection des agresseurs. Ce qui se passe à l'intérieur de la famille se règle dans la famille et généralement, ça se règle par la loi du silence, tout simplement. Même pour les personnes qui ne sont pas directement impliquées dans la famille, il y a un tabou car parler, cela entraine des problèmes financiers ou de réputation au sein de la famille. Et donc les victimes sont très rapidement seules et se sentent coupables. C'est ça qui est terrible."

"On est tous d'accord pour dire que l'inceste c'est pas bien maintenant décortiquons le problème pour le résoudre"

Lorsqu'il est devenu parrain de l'association Face à l'Inceste, Julien Masdoua a été confronté à de nombreuses questions sur les réseaux sociaux de la part d'adolescents ou de préadolescents sur ce qu'est l'inceste. C'est là qu'est née l'idée de créer un document simple mais complet pour mieux informer "Je me suis rendu compte qu'il y avait un vide total au niveau de l'éducation sur ce tabou là. Je me suis dit qu'il faudrait informer à la source, dans les écoles, et que cette question de l'inceste s'invite dans le débat scolaire pour que quelqu'un qui se trouve dans la situation de victime et qui n'en parle pas se rende compte qu'en fait il a des droits, et que ce qui lui arrive n'est pas normal. Car aujourd'hui les victimes n'ont pas de point de référence. On ne parle pas de ce genre de choses avec ses amis et là de voir Noir sur Blanc écrit que ce n'est pas normal peut être ça va l'inciter à parler un peu plus tôt."

Ce document qui sera diffusé dans les écoles et dans les cabinets médicaux notamment aborde aussi les idées reçues sur l'inceste. La brochure aborde la question des auteurs d'inceste. "On ne peut pas dire de manière catégorique que les gens qui ont des pulsions pédophiles et qui sont attirés sexuellement par leurs enfants sont forcément des gens mauvais. Ce sont avant tout des gens malades. Il existe aujourd'hui un numéro de téléphone pour les aider. Il faut aller au fond des choses. Mais il faut aussi rappeler qu'un enfant sur 10 va être victime d'inceste, cela représente trois enfants par classe. Il faut comprendre que c'est un fléau. Et même c'est un problème sanitaire parce que cela coûte de l'argent en suivi psychologique. Donc dans cette brochure, on met des chiffres, on met des termes exacts sur les choses. On est tous d'accord sur le fait de dire que c'est pas bien. Maintenant, allons un peu plus loin que ça. L'inceste doit être un cause comme les violences faites aux femmes par exemple. On est tous d'accord pour dire que ce n'est pas bien. Maintenant, décortiquons le problème et voyons comment on peut le résoudre. "

Les numéros à connaître