Voiron, France

On l'appelle la petite sœur de Grenoble. À 25 kilomètres au Nord-Ouest de la capitale des Alpes, Voiron, septième en terme de démographie en Isère, jouit d'une notoriété grandissante. Dynamique, culturelle et sportive, la ville de 20 500 habitants se développe et se veut une commune à visage humain où il fait bon vivre. Ce qui ne l'empêche pas de se préoccuper de sécurité. Les caméras de vidéo-surveillance se sont invitées dans la cité dirigée par Julien Polat depuis 2014.

Invité de France Bleu Isère en direct de la Brasserie Le Schuss, Julien Polat (Les Républicains) s'est expliqué sur sa politique : "La sécurité est une bataille qui n'est jamais gagnée. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Nous nous efforçons de défendre notre ville... La pire des choses serait de considérer qu'il n'y ait pas de problèmes ici." Au-delà des caméras de vidéo-surveillance, le recrutement et l'armement de policiers municipaux ont été mis en oeuvre sous le mandat du maire, comme une subvention accordée aux commerces qui développent leur sécurité.

En matière sociale, le maire de Voiron se positionne pour les prestations sociales accordées en échange de bénévolat pour les plus démunis, et en particulier les jeunes. " La société redistribue la richesse pour permettre à tous de redevenir autonomes. On s'efforce d'avoir des contreparties. C'est quand chacun est en capacité de donner le meilleur pour la collectivité que la société donne son plus beau visage. Pour exemple, le financement du permis de conduire s'effectue en contrepartie d'une présence auprès des associations pour les personnes âgées. "

En mutation, la ville de Voiron fait aujourd'hui face à son plus beau projet : l'hôpital. Et pour Julien Polat, le chantier est désormais sur les rails. " Il y a maintenant deux grues" se réjouit le maire . '"e chantier a démarré, les travaux dureront deux ans. L'hôpital devrait être livré au premier trimestre 2020... c'est un vrai soulagement pour les Voironnais. "

Un hôpital qui renforcerait encore l'attractivité d'une ville face à sa grande sœur, Grenoble. Qualifié de "banlieue chic" par le rugbymen Florian Faure en novembre 2017, Voiron a même récupéré un événement majeur, le festival international du cirque, organisé seize années durant par Grenoble. "Nous n'avons rien piqué à personne, les Grenoblois ne voulaient plus du festival." se défend Julien Polat. "Il n'y a pas de logique offensive. Nous avons des orientations radicalement différentes avec la mairie de Grenoble."

Alors, y a-t-il un match entre la petite ville qui monte et sa grande soeur grenobloise ? Julien Polat reconnait l'influence de la préfecture de l'Isère, mais considère qu'elle a adopté "un certain modèle de décroissance". "Je ne me réjouis pas des faiblesses constatées à Grenoble. Si Grenoble venait à décliner, cela impacterait Voiron dans son cœur. Voiron est une ville moyenne péri-urbaine qui se développe... Nous sommes au cœur du losange Lyon-Chambéry-Grenoble-Valence il faut en tirer le plein bénéfice." En attendant, une chose est sûre, pour Julien Polat : connue grâce à la marque Rossignol et son patrimoine comme la Chartreuse, Voiron n'a pas fini sa croissance...