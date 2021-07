Julien Ponceau, nouveau milieu de terrain au Nîmes-Olympique

Julien Ponceau est né en Angola, d'une mère angolaise et d'un père français, venu travailler dans ce pays. Puis il est revenu en France, à l'âge de quatre ans, en Bretagne. C'est là, à Saint Evarzec, qu'il joue ses premiers matchs "Depuis tout petit, milieu de terrain, jamais devant ou derrière..." Puis ensuite Concarneau et, une fois le brevet passé, à 15 ans, il intègre le centre de formation de Lorient. Et c'est à Lorient qu'il signe son premier contrat professionnel, en 2018.

Un année à Lorient, plusieurs sélections en équipe de France des moins de 19 ans, et puis un creux : "Après,on a toujours ce qu'on mérite dans la vie. Je pense que j'ai peut-être pas assez travaillé, pas assez d'efforts. Ça peut être que ça, parce que c'est pas la faute d'un coach ou d'un club."

Julien Ponceau prêté au Nîmes-Olympique par le FC Lorient, son club formateur, un prêt avec option d'achat : "Ça fait du bien un peu de stabilité, même si un joueur doit savoir s'adapter, c'est bien un peu de stabilité dans une carrière. Après, Je ferai ma saison. On verra ce que décide Nîmes et ce que je décide ensuite."

Un jeune joueur qui justement vient à Nîmes pour relancer sa carrière : "D'abord c'est un club avec des ambitions. Certes, il descend, mais ils ont des objectifs assez élevés. Je viens ici pour avoir un maximum de temps de jeu. C'est un très bon club avec un beau stade, des bons supporters. Donc, oui, c'est le club parfait."

Quant à lui, qu'apporte-t-il au Nîmes Olympique : "Je suis quelqu'un qui ne lâche jamais. Je suis quelqu'un de très joueur. Je me définis comme un joueur assez technique. Défensivement je dois progresser encore beaucoup." Et quelle place sur le terrain : "6 ou 8" répond-il.