Juliette, l'emblématique gérante du café du Maine d'Argentré, est décédée

C'était une figure bien connue des habitants d'Argentré. Ce samedi, Juliette Néel est décédée à l'âge de 91 ans après avoir officié pendant près de 50 ans dans le café du Maine, son établissement, "sa vie" comme le confie Liliane, sa fille. Elle aussi a dû cohabiter avec ce bar dans lequel sa maman passait des journées entières, dès l'ouverture à 6h30 du matin. "A la fin, je n'avais qu'une envie, c'était de rendre ses clefs, qu'elle passe plus de temps avec nous", explique-t-elle.

Des habitués en deuil

Ça ne l'empêche pas de garder un bon souvenir de ce café dans lequel sa maman s'était épanouie. Un établissement qui sera resté essentiel pour Juliette jusque dans ses derniers jours, en maison de retraite. "Deux jours avant sa mort, quand j'étais allée la voir, elle me demandait un verre de sirop de menthe que je pouvais préparer dans le bar. J'avais beau lui expliquer qu'on y était plus, elle a fini par m'engueuler", sourit-elle.

Aujourd'hui, le café du Maine est recouvert de panneaux de vente, sans toutefois trouver de repreneur. © Radio France - Arthur Blanc

C'est vrai que le caractère de Juliette fait partie de ce dont les habitués se souviendront le plus longtemps. "Elle ne se laissait pas marcher sur les pieds", lâche Françoise, les larmes aux yeux. Un trait de personnalité qui a également marqué Christian Lefort, le maire, qui avait rencontré une dernière fois Juliette il y a quelques mois en la décorant d'une médaille d'honneur. "Je la vois toujours avec son petit chien Gaspard qui était sur le comptoir", ironise-t-il.

Le Covid a fait mal

Gaspard, le caniche, éteint fin 2020 alors que le Covid continuait à la priver de son café. "C'est ce manque qui lui a fait le plus de mal", confie Maie-Lou, voisine du café du Maine et qui y avait donc ses habitudes. Une longue fin qui l'a amenée à mettre définitivement la clef sous la porte en juillet 2021, après presque 50 ans de travail qui l'ont menée jusqu'au prestigieux journal de 13h sur TF1. Depuis, les panneaux d'agents immobiliers sont nombreux sur la façade, mais personne n'a pour l'instant décidé de reprendre le flambeau et poursuivre l'héritage. En attendant, sa crémation sera menée ce mercredi à Laval. Ses cendres seront rapatriées ensuite à Argentré.