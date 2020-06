Jullouville : "Un bateau pour vous sauver" la SNSM lance un appel aux dons

La SNSM de Jullouville lance un appel aux dons : "Un bateau pour vous sauver". Pour permettre à la station d'acquérir des nouveaux moyens de sauvetage, à commencer par un bateau.

L'alerte est donnée en 2016 par Géraldine Chrétienne, présidente de la SNSM à Jullouville. La vedette de l'époque avait un soucis de navigation. "On a décidé de racheter un ancien bateau à la SNSM de Pirou, mais il a fait son âge" explique la présidente. Le siège à Paris donne son accord, il faut donc repartir à zéro. "C'est-à-dire qu'il faut aussi changer de tracteur et de remorque."

Un tracteur et une remorque utilisés par la SNSM.

On veut bien sortir dès qu'il y a une alerte. Mais sans bateau, on n'est pas grand chose. On ne va pas reprendre les bateaux à la rame pour ressortir.