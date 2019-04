Jumelage imminent Dachau-Léognan, l'amitié européenne en musique

Bordeaux, France

L'hymne européen résonne à Léognan, près de Bordeaux, entonné par une centaine de musiciens, allemands et français réunis devant le monument aux morts. Pendant deux jours, samedi 27 et dimanche 28 avril, musiciens et élus de Dachau visitent pour la première fois le bordelais, en vue d'un possible jumelage entre les deux villes. Une amitié qui s'est construite en musique puisque les premières rencontres entre la Band'a Léo et la Knabenkapelle ont été organisées par les chefs d'orchestre des deux bandas. Édouard Civeja et son frère Bardhyl Civeja, habitant de Léognan depuis 20 ans.

"D'abord c'était juste comme ça pour nous", explique Bardhyl Civeja. "Ensuite, on a vu que les jeunes des deux bandas devenaient très proches," et ils ont continué de se voir. Une puis deux rencontres, à un festival de Banda Junior en France en 2017 puis à celui de Condom en 2018. A leur troisième festival ensemble, le Volk Fest à Dachau, le maire de Léognan, Laurent Barban se joint aux musiciens. Il décide alors de proposer le jumelage entre les deux villes et une visite dans le bordelais à son homologue allemand Florian Hartmann. L'idée fait son chemin, les bavarois aussi, huit mois plus tard.

"On est en train de décider ce à quoi ressemblera cette amitié et toutes les idées autour de la jeunesse, de l'éducation, du sport, etc. seront à développer," affirme Laurent Barban, confiant. "Je crois qu'on est sur une bonne voie pour aller plus loin dans cette amitié."

Construire l'Europe, à son échelle et en musique

Son soubassophone sur le dos, Gilles se réjouit de la scène : allemands et français, de tous les âges, réunis par la musique. C'est l'un des doyens du Band'A Léo et il a participé au rapprochement des deux bandas, aux côtés du président de la Band'A Léo Stéphane Garcia. L'Allemagne lui, il l'a connue en tant que pays ennemi, quand il était petit.

"Alors, quand vous voyez les jeunes comme ça , qui jouent ensemble, c'est émouvant... Pour l'avenir c'est super !" — Gilles, musicien

Joël, jeune allemand de 23 ans et joueur de saxo, fait partie du voyage. Il se sent européen et croit dans l'avenir de ce jumelage.

"J'espère que notre banda [de Dachau] va revenir cet été et qu’on va aussi faire des échanges sportifs à l'avenir !" — Joël, musicien de Dachau

Dans tous les cas, il a déjà une piste pour faire un stage dans les environs.

Au programme pour les officiels et les musiciens en visite : samedi soir à 19 heures, un concert des deux bandas a lieu à l'église de Léognan. Dimanche, ils visiteront un château des environs et Bordeaux. Le retour pour l'Allemagne est prévu lundi, en avion.