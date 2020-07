Paris : les vélos JUMP rouges reviennent !

Depuis la mi-juin, les vélos de la marque JUMP avaient disparu. Et bien les emblématiques deux roues rouges électriques vont revenir dans les rues de la capitale, a appris France Bleu Paris. Le groupe Lime, leader mondial de la micro-mobilité connectée et propriétaire de la marque JUMP va redéployer ses bicyclettes électriques dès ce mercredi 15 juillet.

Auparavant, JUMP était présent dans la capitale depuis avril 2019. La marque rassemblait une flotte de 5000 vélos électriques et 430 trottinettes en libre-service dans les rues de Paris.

Charte de bonne conduite des vélos

Mais avant de faire son grand retour, Lime a souhaité élaborer une charte de bonne conduite pour la location des vélos en libre-service. "Les vélos rouges seront progressivement déployés sur tout le territoire de la ville, aux bons endroits et au bon moment afin de les intégrer utilement et harmonieusement dans l’espace public parisien", précise la société Lime dans un communiqué. Ainsi, le redéploiement s'effectuera dans les zones dédiées aux vélos en libre-service déterminées par la Ville de Paris.

Dix fois moins de vélos disponibles

Les vélos JUMP sont pour l’instant disponibles sur l'application Uber. Ils seront intégrés à l'application Lime très bientôt. Mais la taille de la flotte a été considérablement réduite : 500 vélos électriques et la jauge augmentera progressivement tout au long de l’été, en fonction de la demande.

Pour louer un vélo, il faudra payer 1€ de déblocage puis 0,15 centimes par minute d’utilisation.

Le déconfinement a profité aux mobilité douces et Lime espère surfer sur la vague de cet engouement pour les pistes cyclables, afin d'éviter les transports en commun ou la voiture et de garantir les distanciations. Depuis la sortie du confinement, les trottinettes Lime ont en effet connu une utilisation record, avec une hausse de 40 % d'utilisation et des trajets 40 % plus longs. Avec ses vélos JUMP, Lime espère faire au moins aussi bien.

En deux ans, plus 22 millions de trajets ont été effectués à Paris par deux millions d’utilisateurs. Et en plus de la distanciation sociale pour éviter le COVID-19, Lime se vante également de l'impacte positif sur l'environnement de ses vélos : 1000 tonnes de CO2 auraient ainsi été économisées, soit 445 000 litres de gaz.