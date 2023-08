Jumping de Valence : des forages non autorisés au haras des Grillons

Suite à des contrôles, deux arrêtés préfectoraux ont été publiés au mois de juin dernier n'autorisant pas l'utilisation sur deux forages sur le site du haras des Grillons, à Ratières en Drôme des collines. Ces forages n'ont pas été déclarés correctement et sont non conformes, donc illégaux. "Le prélèvement d'eau associé à l'ouvrage n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable auprès de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements agricoles, la chambre d'agriculture de la Drôme" est-il précisé dans les deux arrêtés.

Ces installations ont plus de dix ans. "Je ne vais pas mentir, c'est clair, c'est un dossier où on savait qu'il y avait des forages, et en volume, on voyait bien que c'était arrosé un peu plus que ce qui était ouvert à cet endroit-là" explique le maire de Ratières, David Bouvier, contacté par France Bleu Drôme Ardèche. "Tant qu'il n'y avait pas de problème de volumes d'eau, ça se déroulait" tient à recontextualiser l'élu, "il y a des forages qui ne sont pas déclarés, même en agriculture, il ne faut pas rêver".

"On ne passe pas à travers les mailles du filet"

"Une demande avait été faite de déclarer les forages avant le 31 décembre 2022 pour qu'on puisse après donner les autorisations et donner un volume d'eau qui peut correspondre à votre exploitation" rappelle le maire, "du coup, entre les restrictions et les autorisations, tout s'est accumulé. C'est pas de chance pour eux, mais il y a un moment où on ne passe pas à travers les mailles du filet". Les deux forages visés peuvent capter jusqu'à presque 40 000 m3 d'eau par an. Comme un avis défavorable à la demande de régularisation a été émis, est-ce là la raison qui a conduit à l'annulation du Jumping international de Valence qui devait se tenir à la fin du mois d'août ?

Non, répond la communication de l'organisation de l'Hubside Jumping par SMS, rien à voir. "Dans le cadre de son activité d'élevage exercée depuis plus de 15 ans, le Haras des Grillons dispose de forages sur sa propriété de 25 hectares, à l'instar de bon nombre d'éleveurs, qui servent aux soins et à l'alimentation d'environ 70 chevaux et poulains". Et de poursuivre : "l'annulation du jumping est indépendante d'eux et relève de la quantité d'eau nécessaire pour l'accueil de près de 500 athlètes et 800 chevaux au total dans des conditions sportives optimales. Un approvisionnement qui, à l'heure actuelle, est indisponible compte-tenu des conditions de sécheresse et des restrictions d'eau".