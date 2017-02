Jumping : deux Girondins ont inventé le fer à cheval sur mesure

Parmi les 150 exposants de la compétition équestre à Bordeaux il y a Thibaut et Maxime Rooryck, deux Cestadais qui ont inventé un système unique au monde : un scanner qui fabrique des fers à cheval sur mesure.

Leurs fers sont bleus électrique, repérables de suite sur les pistes. D'ailleurs Thibaut Rooryck, 24 ans, va observer de son stand les compétitions du salon, car certains chevaux vont porter ses fers. "Notre plaisir c'est de scruter les écrans pour voir des lueurs bleues sur les obstacles !", assure-t-il.

Les deux frères ont créé il y a quatre ans l'entreprise Value feet. Le principe : un scanner pour que les maréchaux-ferrants, qui posent les fers sur les pieds des chevaux, prennent la mesure du pied numériquement. "Le maréchal travaille aujourd'hui à semi-debout, avec le pied du cheval entre ses jambes, détaille Thibaut. La technique est la même puisqu'on va juste lui demander de poser le scanner sur le pied à plat, et ce scanner va en deux secondes et demi être capable de numériser le pied".

La tablette qui envoie les mesures à l'usine de Canéjan. © Radio France - Value feet

Ensuite, grâce à une tablette, les mesures sont envoyées à leur usine de Canéjan où sont fabriqués les fers bleus, disponibles pour plusieurs disciplines. "Dans le galop on va aller chercher la légèreté, alors que dans le jumping on va chercher plutôt du confort et de l'amorti, explique Thibaut. C'est notre métier, on développe des matières auxquelles n'avait pas accès le maréchal, pour permettre des fers les plus adaptés possible aux disciplines du cheval". Selon l'entreprise, les fers sont alors plus résistants et légers que les classiques.

Un fer à cheval que proposent ces entrepreneurs. © Radio France - Value feet

Les maréchaux-ferrants peuvent acheter le système entier, qui coûte environ 20 000 euros, ou le louer, mais il sont dans tous les cas formés par les équipes de Value feet. Le fer seul coûte environ 35 euros, ce qui est au dessus des prix moyens du marché. Avec des clients majoritairement suisses et belges, les deux Girondins, qui comptent ouvrir de nouvelles usines en France et à l'étranger, ont pour l'instant le monopole du fer à cheval sur mesure.

