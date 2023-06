"Jungle splash", l'atout anti-canicule du zoo d'Amnéville

Et soudain, un mur de brume s'élève. Plusieurs dizaines de jets jaillissent du sol, de mats ou d'arches disséminés tout autour de cette aire de jeu et de repos de 600 mètres carrés, installée au cœur du parcours pour enfants du zoo d'Amnéville. Six jets d'eau complètent ce "jungle splash", un des nouveautés de l'été 2023 du parc, inaugurée ce samedi.

L'effet est efficace. En quelques secondes seulement, la température, déjà modérée par l'ombre de nombreux arbres, baisse de plusieurs degrés. Au milieu, des transats permettront d'accueillir jusqu'à 150 personnes en simultané.

La moitié de la fréquentation et du chiffre d'affaire en plein été

L'objectif est évident : lutter contre la multiplication des vagues de canicule qui frappent à un moment crucial. La moitié de la fréquentation annuelle, un peu plus de 350.000 visiteurs l'an dernier, et du chiffre d'affaire du zoo se fait entre juin et la rentrée scolaire. "La fréquentation annuelle a augmenté en 2022 mais l'été a pêché. En juillet, durant la succession de vagues caniculaires, on a fait un peu plus de la moitié que la fréquentation attendue. Mais on a besoin de cette haute saison pour les finances du zoo et financer la nourriture et les soins des animaux." rappelle Alban Pillaire, la directrice.

L'animation est programmable. Elle peut-être désactivé les joueurs de chaleur supportable. Certains mats peuvent être allumés manuellement et s'arrêter quelques instants après. Un jour de canicule, elle peut consommer 3 à 4 mètres cubes d'eau. Sous terre, un système de drain permet de récupérer une partie de l'eau.

