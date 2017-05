Jura : près de 12.000 Portugais en pèlerinage au sanctuaire de Mont-Roland

La communauté portugaise a célébré les 100 ans de l'apparition de la Vierge à Fatima lors du pèlerinage du Mont-Roland, près de Dole dans le Jura. Un rassemblement qui fête ses 50 ans d'existence et qui a attiré près de 12.000 personnes.

Près de 12.000 pèlerins d'origine portugaise sont venus en pélerinage au Mont-Roland, près de Dole dans le Jura. C'est le deuxième plus grand rassemblement lusitanien en Europe, après celui de Fatima, au Portugal.

Ce pèlerinage fête ses 50 ans et attire chaque année des expatriés du grand Est mais aussi de Suisse, d'Allemagne ou encore de Belgique. Ils étaient près de 12.000 pour cette année anniversaire, des 100 ans de l'apparition de la Vierge à Fatima au Portugal où le pape a canonisé Francisco Marto et sa sœur Jacinta, deux des trois bergers témoins de cette vision.

Puisque l'on ne peut pas être chez nous, on est là.

C'était aussi les 50 ans de ce pèlerinage du Mont-Roland, toujours un moment important pour les Portugais expatriés. Ils retrouvent ici un petit bout de Portugal : les drapeaux rouge et verts, des œillets et la statue de la Vierge. "C'est Fatima , résume Sylvia qui vient au Mont-Roland pour la troisième fois, en bus, depuis Neuchâtel en Suisse. Tout simplement, c'est la foi, c'est Fatima ... Puisque l'on ne peut pas être chez nous, on est là". Son amie Alice a un petit regret : "On aimerait bien être chez nous au Portugal", surtout pour voir le pape et rejoindre les 500.000 pèlerins rassemblés ce week-end des 13 et 14 mai à Fatima. C'est aussi le souhait de Serge, "surtout que toute ma famille est toute là-bas". Donc, lui est au Mont-Roland, comme tous les ans "depuis tout petit, depuis que je suis né je pense, avec mes parents déjà puis on montre les mêmes coutumes à nos enfants." Ses trois filles, son fils et sa femme, Sandrine, allument des cierges car c'est aussi un instant pieu : "C'est un moment de recueillement, un moment de paix et quand on repart on est ... je ne sais même pas comment expliquer ... Ça nous enlève un poids en fait". Après la messe du matin, beaucoup ont déjeuné sur l'herbe, des mets portugais bien sûr pour retrouver le goût du pays.

Pèlerinage du Mont-Roland, près de Dole dans le Jura. © Radio France - Naïs Esteves

50 ans du pèlerinage du Mont-Roland

Les Franc-Comtois d'origine portugaise qui n'ont pas pu se rendre au Portugal pour ce week-end de célébration avait donc rendez-vous près de Dole. L'occasion de fêter les 50 ans de ce pèlerinage qui a débuté par la volonté d'une poignée d'expatriés. Ils sont une vingtaine en 1966, des Portugais qui ont fuit la dictature et qui sont venus habiter en Franche-Comté. S'ils retournent au Portugal pour célébré l'apparition de la Vierge à Fatima, ils risquent d'être enrôlés pour un service militaire de sept ans, en pleine guerre du Portugal avec l'Angola et le Mozambique. Alors le groupe cherche un site dans la région : vers Besançon, Novillars, Vesoul. Mais c'est finalement le Mont-Roland à quatre kilomètres au nord de Dole qui retient l'attention de Jacky Da Costa et de ses amis. Un hommage a été rendu dimanche 14 mai lors de la messe à cet initiateur du pèlerinage décédé en décembre dernier.

Le pèlerinage des Portugais au Mont-Roland dans le Jura fête ses 50 ans. © Radio France - Naïs Esteves

En 1967, ils sont 80. Puis 200 l'année suivante. Le rassemblement prend de l'ampleur, jusqu'à 20.000 pèlerins en 2008-2009. L'événement se déroule désormais tous les deuxième dimanche de mai avec une messe, la récitation du chapelet et une procession. C'est aussi un lieu de rencontre où l'on parle portugais, on agite des drapeaux verts et rouges, des œillets entre les mains et ou ça sent bon le pays : avec un marché : pasteis de nata, queijo da serra, bacalhau. Un vrai morceau de Portugal dans la forêt jurassienne.