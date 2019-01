Jusqu'à 10 cm de neige attendus en Mayenne ce mardi

Le passage de la tempête Gabriel va perturber la météo en Mayenne ce mardi avec un vent froid qui va transformer la pluie en neige à partir de 17h. Il pourrait tomber entre 3 et 10 centimètres de neige sur le département.

Selon Météo France, il pourrait tomber entre 3 et 10 centimètres de neige en Mayenne ce mardi.

Mayenne, France

La Mayenne est placée en vigilance orange à la neige et au verglas ce mardi. La vigilance est valable à partir de 15h selon Météo France qui prévoit que le passage de la tempête Gabriel va amener dans le département du vent froid. "Cette tempête va suivre une ligne Nantes - Tours, donc elle va passer au sud de la Mayenne mais les vents froids qu'elle amène vont transformer la pluie en neige à partir de 17h sur la Mayenne," explique un prévisionniste de Météo France.

Une neige "mouillée" qui ne devrait pas perturber la circulation

"Il y a des risques de précipitations neigeuses entre 17h et 22h sur la Mayenne avec des prévisions de 3 à 5 cm de neige au sol dans le sud du département et entre 5 et 10 cm au nord," poursuit le prévisionniste, qui ajoute que cette neige ne devrait pas poser trop de problème sur les axes routiers car cette neige sera "mouillée" donc probablement pas glissante.