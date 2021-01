Jusqu'à 180 personnes réunies à Poitiers pour une meilleure reconnaissance des personnels de l'action sociale

Un rassemblement porte de Paris et devant le conseil départemental de la Vienne a réuni ce jeudi 21 janvier jusqu'à 180 personnes pour demander une meilleure considération des personnels de santé et de l'action sociale.

Jusqu'à 180 personnels de santé et de l'action sociale se sont rassemblés ce jeudi 21 janvier au matin à Poitiers porte de Paris puis devant le conseil départemental pour demander de meilleures conditions de travail, une meilleure rémunération et des recrutements. Manifestation à l'appel de Sud, de la CGT, du collectif médico social Labori et le collectif les Broyer du social.

Une délégation a été reçue par un membre du conseil départemental pour leur exposer leurs revendications. Xavier Faris, secrétaire adjoint de sud santé socio 86 et éducateur spécialisé dans la protection de l'enfance dans une maison d'enfants à Châtellerault. "Les professions su social et du médico social se sont mobilisées pendant toute la crise du covid pour assurer leur mission de service public que ça soit dans le privé ou dans le public : protection de l'enfance, personnel handicapés, ils ont continué physiquement à accueillir", rappelle-t-il.

Le social et le medico social sont complètement exclus de la réflexion - Sud santé

"Force est de constater que la reconnaissance de nos métiers n'y est pas. Il y a des augmentations de salaires qui ont été concédées dans la fonction publique même si elles sont minimes mais le social et le medico social sont complètement exclus de la réflexion. Dans le le public mais encore plus dans le privé", poursuit-il.

Un autre rassemblement a également lieu à Niort dans les Deux Sèvres devant la préfecture.