EN IMAGES - Jusqu'à 1m20 de neige relevés ce jeudi au Ballon d'Alsace

Météo France a communiqué ce jeudi les cumuls de neige observés en altitude après les chutes de neige de ces derniers jours. Il est tombé plus d'un mètre de neige au Ballon d'Alsace.

Plancher-les-Mines, France

Si vous voulez chausser vos skis, c'est le moment ! Avec les chutes de neige de ces derniers jours, les services de Météo France ont relevés ce jeudi matin entre 8h et 9h, jusqu'à 1m20 de neige cumulée au Ballon d'Alsace (1.200 mètres d'altitude), 86 cm de neige à la station de la Planche des Belles-Filles (1.030 mètres d'altitude).

40 cm à Lepuix et Giromagny

Un fort cumul de neige (86 cm) a été observé également à Plancher-les-Mines. Une quarantaine de cm de neige ont été observés au pied du Ballon sur les communes de Lepuix et Giromagny. Une nouvelle perturbation pluvio-neigeuse, plus faible, est attendue dans la nuit de jeudi à vendredi, avec de faibles quantités de neige en altitude à partir de 900m et de la pluie en plaine.

