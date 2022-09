Jusqu'à 200.000 personnes attendues ce dimanche à la 27ème braderie de Tours

Après une annulation en 2020, et l'édition en format réduit de l'an dernier, la braderie de Tours devrait à nouveau déplacer les foules, aujourd'hui : les organisateurs espèrent les 200.000 visiteurs des meilleures années. Pour cette 27ème édition, 600 exposants vont s'installer dans les rues du centre-ville de Tours : c'est presque deux fois plus que l'an dernier. Les particuliers vendront le contenu de leurs armoires ou de leur grenier sur le boulevard Béranger. Les brocanteurs s'installeront sur le boulevard Heurteloup, et les commerçants déballeront leurs stocks rue Nationale, rue des Halles, rue de Bordeaux et rue du commerce.

Pour afficher ce contenu Scribd, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Officiellement, la braderie est ouverte de 8H30 à 19H, mais comme chaque année, certains brocanteurs devraient être là beaucoup plus tôt pour tenter d'acheter les objets les plus beaux ou les plus rares dès leur installation sur le trottoir. Vêtements, bibelots, jouets, disques, livres, vous trouverez tout ou presque à la braderie de Tours...mais pas de sandwich aux rillettes de Tours de 111 mètres de long. La tentative de record du plus long sandwich qui aurait dû avoir lieu boulevard Heurteloup aujourd'hui, aura finalement lieu pendant Ferme Expo, mi-novembre.

Circulation interdite dans un large périmètre et billet Fil Bleu à tarif préférentiel

Comme chaque année, une très large partie du centre de Tours est interdit au stationnement et à la circulation. Pour favoriser l'usage des transports en commun, Fil Bleu propose un tarif spécial de 1,90€ la journée + 10 centimes de ticket par personne. Ces billets sont en vente dans les bus et aux bornes automatiques disposées dans les stations. Cinq parkings à vélo éphémères ont aussi été mis en place, avec en bonus un service de réparation de deux-roues aux deux entrées de la braderie.

France Bleu Touraine vous fait vivre la braderie de Tours en direct

France Bleu Touraine est partenaire de cet évènement populaire. A partir de 8H20, Nicolas Bedin nous fera vivre cette braderie en direct grâce à des points réguliers à l'antenne, toute la matinée.