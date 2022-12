Jusqu'à 21.500 colis distribués par jour avant Noël par La Poste à Limoges

Le centre multiflux de La Poste à Limoges s'occupe de trier et distribuer vos colis en Haute-Vienne.

À l'approche de Noël, vous avez peut-être commandé un cadeau de dernière minute en ligne, et croisez les doigts pour qu'il arrive à temps sous le sapin. Et bien à Limoges, La Poste promet que les délais de livraison sont inchangés par rapport à d'habitude (deux jours). Le site est habitué à voir le nombre de colis qui arrive pour être livré grandir à l'approche de Noël. Lors du pic cette année, il a fallu livrer 21.500 colis en une journée, contre 8.500 habituellement. Pour ça, il faut de l'organisation, et davantage de personnels.

Eric Rigaux, le directeur de l'établissement de Limoges sait que la période de Noël présente une activité importante. Il a donc anticipé avec "l'embauche de quarante personnes" en plus des 200 salariés qui travaillent déjà sur le site habituellement. La charge de travail peut être multipliée par trois. "Cela fait plusieurs années que la vente en ligne progresse, avec un pic lors des périodes de confinement en 2020 et 2021. Cette année 2022 reste sur la même lancée". Les employés sont sur le pont dès 2h du matin. Les premiers camions remplis de colis sont déjà là. Il faut alors les vider, puis trier les paquets en fonction de leur destination, via des tapis roulants.

Des colis livrés jusqu'au 24 décembre

Les colis sont encore triés plus tard, par les postiers eux-mêmes qui préparent leur tournée. "On ne va pas s'ennuyer" raconte Yohan qui doit livrer le centre-ville de Limoges, en passant par les particuliers, les entreprises, mais aussi le marché de Noël. Et comme cette année le 24 décembre est un samedi, le service de livraison est assuré aussi ce jour-là, pour les arrivées de paquets en dernière minute.