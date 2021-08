"Jusqu'à ce que Macron retire le pass sanitaire" : sixième samedi de mobilisation à Nice

L'écart se creuse dans les chiffres. Selon la police, 3 000 manifestants ont défilé à Nice contre le pass sanitaire, ce samedi 21 août. D'après le comptage des manifestants, à l'aide de gommettes, ils étaient 15 400. Des chiffres en baisse d'un côté et en hausse de l'autre, puisque la semaine précédente, il y avait 6 00 manifestants selon la police et 11 600 d'après les manifestants.

C'est encore un cortège hétéroclite qui a en tout cas défilé entre 14h30 et 18h30 dans une longue boucle au départ et à l'arrivée place Garibaldi. A l'intérieur, Elvira venait pour la quatrième fois. "Je veux que mes enfants aient la même liberté que celle que j'ai connue", dit-elle. Christophe lui a peur que le pass sanitaire ne soit qu'une première étape. "Si on accepte trop de choses aujourd'hui; on acceptera encore plus demain. Donc, il faut qu'on réagisse maintenant.

Tentatives d'intusions

"Jusqu'à ce que Macron retire le pass sanitaire" ambitionne même Marie. Mais alors l'objectif est-il réalisable ? Si Jean n'y crois pas ("il est trop buté", dit-il en parlant d'Emmanuel Macron), Éric veut s'inspirer de l'étranger. "À Moscou, il a tenu trois semaines" rappelle-t-il.

Sur le trajet, quelques incidents ont éclaté, lorsque les manifestants ont essayé d'entrer au Carrefour TNL et à Nice Étoile, ainsi que dans un restaurant Mcdonald's. Il n'y a eu aucun blessé, ni aucune interpellation. Pas de dégradations à signaler non plus, si ce n'est des panneaux rappelant l'obligation du port du masque arrachés.