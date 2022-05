Jusqu'à dimanche, c'est la semaine consacrée à la santé sexuelle en Touraine

Du 30 mai au 5 juin, c'est la semaine de la santé sexuelle en Touraine. Jusqu'à dimanche, les différents organismes de prévention proposent des ateliers et des formations dans les lycées. Pour parler sexualité, contraception, prévention vis-à-vis du Sida et autres infections sexuellement transmissibles. Sensibilisation aussi aux discriminations dont peuvent être victimes les personnes séropositives ou LGBT +.

Un grand moment d'échange important car ce sujet est souvent tabou en famille. Et à l'école ? " Une loi impose à l'Education nationale de dispenser trois heures d'éducation à la vie affective et à la santé sexuelle chaque année à partir du CM2", fait remarquer Agathe Cros, chargée de prévention au planning familial d'Indre et Loire. "Mais personne, je pense, n'a eu ce quota, et puis sur ces questions, il y a l'approche et la manière. Plutôt que des cours magistraux, nous au planning familial, on va être dans des séances d'échanges et de réflexion".

Du porno éthique avec le "porna"

Plus qu'en famille ou à l'école, l'éducation sexuelle s'impose chez les jeunes via Internet et les réseaux sociaux. " Y a du bon et du très mauvais mais disons que c'est un outil avec lequel on est obligé de faire. Pour le bon, on peut trouver sur les réseaux sociaux les comptes liés aux communautés, des comptes aussi pédagogiques autour de la sexualité. Même dans la pornographie, il y a des choses plus positives avec l'émergence du "porna". Des films plus éthiques, plus réfléchis et moins violentes."

Que faire après un rapport sexuel à risque ?

Après un rapport à risque ( mal ou non protégé ), " le test de grossesse doit intervenir 15 jours après le dernier rapport à risque. Se faire dépister contre le VIH-Sida à 6 semaines après le rapport à risque. Voilà pour la santé. Et puis n'oublions pas qu'à la base, un rapport sexuel doit être consenti et qu'il doit y avoir la notion de plaisir. Parce que ça sert à ça la sexualité. Pas uniquement à avoir des enfants !"

A Tours, le centre de dépistage du VIH, des hépatites et infections sexuellement transmissibles se situe au centre-ville, 5 rue Jehan Fouquet.