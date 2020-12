Jusqu'à nouvel ordre, extinction de l'éclairage public à 22 heures dans les rues de Gorron

Depuis le début de la semaine, et jusqu'à nouvel ordre, l'éclairage public à Gorron s'éteint tous les soirs à 22h, à l'exception du réveillon de Noël, jusqu'au petit matin. Mesure prise dans le cadre du couvre-feu qui permettra, explique la municipalité, de réaliser des économies d'énergie.

Laval et de Château-Gontier-sur-Mayenne avaient décidé dès l'été 2019 de modifier leur éclairage public pour diminuer notamment la pollution lumineuse et réduire les factures. Dans les deux plus grandes villes du département, il fait nuit noir entre minuit et 6h du matin, de 1h à 6h le week-end.