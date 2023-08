Jusqu'à sept heures de retard pour les trains dans le sud-ouest, "la galère" entre Pau et Tarbes

Une chute de caténaire a entraîné d'importantes perturbations ce samedi 19 août sur le trafic des trains dans tout le sud-ouest. La SNCF a expliqué qu'il n'y avait pas de lien avec la chaleur. Mais cette panne électrique survenue vers 8h sur la ligne Hendaye-Bordeaux a entraîné des retards, jusqu'à 6h50 pour les TGV et de nombreux trains ont été supprimés.

Des retards en Béarn et en Bigorre

Des voyageurs croisés entre Pau et Tarbes ont raconté que l'attente était longue : "Je dois aller à Bordeaux et on a commencé par nous dire que c'était 30 minutes de retard puis 1h, 1h30, 2h10... Et je pense que le train va arriver à l'heure à laquelle j'aurais dû arriver à Bordeaux, si le train arrive."

Près cette femme qui s'apprêtait à grimper dans un train vers la Gironde, un usager résume : "On ajoute des minutes à mesure que le temps passe". Pas le choix, il faut s'occuper. "La galère, raconte une voyageuse. Tout le monde est dans l'attente ; regardez le quai de gare, les gens sont assis, jouent au carte. On prend déjà sur le capital des vacances, c'est dommage !"

"Ça circule, avec des temps de parcours un peu plus long et des suppressions pour certains trains", a déclaré à l'AFP une porte-parole de la SNCF, alors que la compagnie a fait état de retards compris entre "1h et 6h50" selon les TGV.

Les réparations devaient être achevées vers 16h, avec un retour à la normale prévu en fin d'après-midi.