Jusqu'à six mois d'attente pour obtenir des papiers d'identité dans les Pyrénées-Atlantiques

Savoir où aller pour refaire sa carte d'identité ou son passeport le plus rapidement possible, c'est une information précieuse pour bon nombre de personnes à quelques semaines des vacances d'été. Le fait est que dans les Pyrénées-Atlantiques, selon les mairies, ça varie de 3 jours à 175 jours pour obtenir un RDV.... presque 6 mois donc.... C'est nettement plus qu'au niveau national, où il faut en moyenne attendre deux mois.

De plus en plus de stations biométriques

Trente communes sont équipées d’une station biométrique dans les PA. C'était censé réduire le temps d'attente mais ce n'est pas suffisant. Dans les prochains jours, selon un communiqué de la préfecture, onze communes volontaires dont 9 nouvelles ont ou vont renforcer le dispositif : Urrugne, Bayonne, Boucau, Villefranque, Saint Pierre d’Irube, Pau, Pontacq, Lons, Salies-de-Béarn, Bizanos et Idron.

A cela va s'ajouter, la nouvelle plateforme nationale : rendezvouspasseports.ants.gouv.fr qui est sensée réduire au moins par deux, le délai moyen pour un rendez-vous.

Numérisation des empreintes digitales lors du renouvellement de carte d'identité et de Passeport © Radio France - Olivier Duc

Dans le département, 124.000 demandes de titres ont été traitées l'an dernier en hausse de 40 % quasiment par rapport à 2021.