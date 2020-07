"Juste de l'eau du plateau, du sucre bio et du citron" : la brasserie La 23 se lance dans la limonade

Casquette sur la tête, un petit veau en salopette sirote un verre avec une paille. Le logo choisi par La 23 pour sa limonade ne passe pas inaperçu dans les rayons. Cette micro-brasserie artisanale creusoise, située à Vallière, sur le plateau de Millevaches, vient de lancer la commercialisation de bouteilles de limonade bio "made in Creuse".

Jusqu'à présent, La 23 vendait uniquement de la bière, cinq bouteilles différentes. La limonade permet d'étoffer leur gamme avec une boisson non alcoolisée. "On faisait déjà de la limonade en fût pour avoir du soft lors de manifestations pour lesquels on tenait une buvette. Ca a eu beaucoup de succès, on a donc commencé à produire des bouteilles, dont on est très fiers", explique Rémi Lebraud, l'un des trois amis qui tiennent la brasserie.

Seulement trois ingrédients

La composition de cette limonade est aussi claire que l'eau du plateau de Millevaches. C'est d'ailleurs son ingrédient principal. A part elle, on ne trouve que du sucre bio non raffiné et du jus de citron. "Il n'y a pas d'acide citrique, de colorants ou d'arômes artificiels. C'est du made in Creuse, même si bien sûr le citron n'est pas creusois", plaisante Rémi Lebraud.

Les bouteilles sont distribuées un peu partout en Creuse : "C'est en train de partir chez tous nos revendeurs. On va en trouver sur Aubusson, dans les épiceries fines, sur Guéret à Bio Creuse, à la Coop des Champs, à La Souterraine, à l'office de tourisme..." énumère Rémi Lebraud.

Il a déjà un autre projet dans les cartons : lancer la fabrication d'orangeade. La 23 se porte donc plutôt bien, malgré la crise économique. Elle a subi l'annulation de beaucoup de fûts en raison de l'annulation des festivités, mais elle a réussi à s'adapter pour survivre malgré le confinement, en proposant la livraison de bières à emporter. "Il y a eu une réelle réponse en face, on a livré beaucoup de bières en bouteille, donc on va tenir bon !", positive Rémi Lebraud.